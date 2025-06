“Si algo me pasa, ya saben”: El Costeño teme por su vida tras supuesto robo de 250 mil pesos por parte de su exprometida

(Instagram/@elcostenohumorista)

Hace un tiempo, el comediante Javier Carranza, conocido como El Costeño, reveló públicamente que presuntamente fue víctima de un robo por parte de su ex prometida.

Según narró en el podcast La Cotorrisa, la mujer aparentemente aprovechó un momento en el que él se encontraba trabajando para desaparecer con 250 mil pesos en efectivo.

¿Qué pasó entre El Costeño y su prometida?

De acuerdo con el querido humorista, la traición habría sido doble: además del dinero, la mujer bloqueó todas las vías de comunicación con Carranza y eliminó toda huella de su relación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron aparentemente después de que el humorista comenzara a notar un comportamiento extraño en su pareja.

Tras confrontarla, ella negó tener intenciones de irse. Sin embargo, pocos días después, mientras él cumplía con un compromiso laboral, recibió una alerta de movimiento en su cámara de seguridad.

La boda de Javier Carranza es cancelada tras conflictos personales con su pareja (YouTube)

Según el testimonio del Costeño, al revisar las imágenes, descubrió que su pareja recogía sus cosas para abandonar el hogar. Al regresar, comprobó que el dinero había desaparecido.

A pesar de la gravedad del suceso, Carranza inicialmente descartó emprender acciones legales, mencionando que prefería cerrar el capítulo. No obstante, nuevos acontecimientos han encendido sus alarmas.

“Tengo miedo, no sé qué está tramando”: El Costeño lanza mensaje de alerta

El pasado 6 de junio, en entrevista para el programa De Primera Mano, El Costeño rompió el silencio sobre los temores que ha comenzado a experimentar debido a comportamientos sospechosos en su entorno. Declaró sentirse inseguro y preocupado por lo que su ex prometida pueda estar planeando.

“Yo no estoy peleando por venganza, estoy buscando justicia, con temores porque están pasando cosas medio raras, extrañas. En mi casa, hay carros que pasan, se quedan ahí, vivo al pie de la calle, no tengo otra seguridad. Se ve sospechoso, tres horas ahí”, relató el comediante en vivo.

(Instagram/@elcostenohumorista)

Carranza también reveló que ha escuchado versiones sobre su ex pareja apareciendo en Acapulco con personas poderosas.

“Dicen que la vieron en Acapulco con guaruras y con un señor, políticos de allá, no sé si es o político o qué es”.

Sobre la posibilidad de que su ex ya tenga una nueva relación, fue contundente: “Si ya tiene otra pareja decirle: mi bronca no es con usted, no tengo bronca con el tipo, quédatela, no la quiero de regreso”.

Sin embargo, lo que más preocupa al artista es el nivel de manipulación que, según él, ha existido desde el inicio. “Sí, porque si maquinó todo esto en un año que estuvimos parcialmente viviendo juntos, ¿de qué es capaz? Porque esto lo viene maquinando casi desde el inicio de la relación por personas cercanas que decían, pero no lo supe hasta que se fue”.

El comediante hizo un llamado público para alertar sobre su situación:“Tengo miedo, no sé qué está tramando, tener que despertar gente dormida o a las leyes decirle en la denuncia: si algo me pasa a mí, a los míos o a mis bienes, pues ya saben”.

También señaló comportamientos que considera inusuales por parte de su ex, como el supuesto retiro de varias bolsas de su casa, mensajes enviados a su equipo de trabajo y hasta a su hijo.

“Se fue, cuando se va las quince bolsas de basura que saca de mi casa, cuando husmea en la casa, los mensajes que manda a la gente de mi trabajo, a mi hijo, las testimoniales. Sí está duro, nada más que me devuelva lo que es mío y que Dios la bendiga”.