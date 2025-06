Vuelta de España: dónde ver y cuándo competirá Isaac del Toro en la última fecha del Grand Tour del 2025

La emoción provocada por el de Ensenada hizo que los mexicanos se interesaran en el ciclismo. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano que ha sorprendido al mundo del ciclismo profesional, regresará al máximo escenario de este deporte el próximo 23 de agosto (posiblemente por Claro Sports) cuando se dé inicio a la Vuelta a España 2025, la última de las tres grandes competencias del calendario internacional. Esta edición será especial no solo por su competitividad, sino también porque conmemora los 90 años de historia del Grand Tour español, lo cual eleva aún más el simbolismo del evento.

El recorrido de la competencia abarcará 21 etapas y un total de 3,151 kilómetros, integrando todas las variantes clásicas del ciclismo: etapas llanas, media montaña, alta montaña, contrarreloj individual y por equipos. Para Isaac, este será su regreso a una de las pruebas más prestigiosas del mundo tras su histórica participación en el Giro de Italia 2024.

En la pasada edición del Giro, Del Toro dejó huella al terminar en el segundo lugar general, obtener el título al mejor Sub-25, portar el liderato durante 11 etapas y, además, ganar una etapa. Un logro monumental que lo consolida como una de las figuras emergentes del ciclismo internacional.

Gracias a su actuación en Italia, el mexicano logró captar la atención de los fanáticos. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El desencuentro con CONADE: “Es una falta de respeto”

A pesar del éxito deportivo de Isaac, su ascenso al podio no ha estado exento de controversias. En México, el éxito de un atleta suele ir acompañado del intento de apropiación por parte de instituciones que, muchas veces, no estuvieron presentes durante el proceso formativo. En este caso, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fue señalada por la familia Del Toro tras emitir un mensaje público de felicitación en el que atribuyeron parte del éxito del ciclista al programa de la Olimpiada Nacional.

La respuesta no tardó en llegar. José Del Toro, padre del deportista, se manifestó de manera contundente en entrevista con la periodista Katya López, criticando el oportunismo del organismo. “¿Qué puedo decirle a Rommel? Es una falta de respeto para mí, para Isaac y para los deportistas que sí hacen su trabajo. ¿Cómo hablan de apoyo cuando no ha sido apoyado? Preferiría que no se dijera nada ni se utilizara su nombre para ese tipo de cosas”, declaró.

Los familiares del joven ciclista negaron que hayan recibido apoyo gubernamental. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Las palabras de José Del Toro no solo reflejan el hartazgo de una familia que ha luchado desde abajo, sino que también visibilizan una problemática estructural dentro del deporte mexicano: el abandono institucional de talentos que luego son reconocidos únicamente cuando los logros ya son evidentes.

“Siempre hablan de cantidades gigantescas de millones y millones pero yo no conozco a un ciclista que le paguen los viáticos, el pasaje o la inscripción. Yo batallé tanto con mis hijos y jamás recibí una ayuda de ningún tipo”, añadió el padre del ciclista, dejando en claro que el camino al éxito fue pavimentado con esfuerzo personal y sacrificio familiar, no con respaldo gubernamental.

