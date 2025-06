Acuerdo de Los Chapitos con EEUU entra en la fase final: “Jamás los volveremos a ver”, dice Jesús Esquivel

Jesús Esquivel advirtió que, tras declararse culpables y cooperar con fiscales de EEUU, los hijos del Chapo desaparecerán del radar judicial. (Infobae México/Jovani Pérez)

Los casos judiciales de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, avanzan hacia su desenlace en las cortes federales de Estados Unidos, donde enfrentan múltiples cargos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Ambos hermanos han sostenido conversaciones con la fiscalía estadounidense con el objetivo de alcanzar acuerdos de culpabilidad y cooperación, lo que podría marcar el cierre de sus procesos penales.

Ovidio Guzmán —alias “El Ratón”— tiene programada una audiencia el 9 de julio en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, donde se espera que formalice su declaración de culpabilidad. Su hermano, Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, comparecerá ante la misma jueza, Sharon Johnson Coleman, seis días después, el 15 de julio.

En este contexto, el periodista Jesús Esquivel señaló que el pasado lunes se entregaron seis expedientes sellados y una resolución también sellada a la jueza Coleman, “lo cual es un indicio clarísimo de que ya está todo arreglado para un acuerdo entre Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, al igual que el de su hermano Ovidio”, explicó Esquivel en entrevista con Aristegui Noticias.

El acuerdo judicial de Ovidio Guzmán con autoridades estadounidenses no solo redefine su situación legal, sino que podría alterar la configuración de la guerra en Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Agregó que estos procesos están llegando a su punto final, y que es probable que, tras los acuerdos, ambos hermanos desaparezcan de la escena judicial pública.

“Me parece que la presencia de estos dos hijos de El Chapo Guzmán en las cortes está llegando a su final, porque una vez que el compromiso se formalice ante la jueza en la corte de Chicago en Illinois jamás los vamos a volver a ver, por lo menos públicamente como acusados de narcotráfico”, dijo.

Testigos protegidos y acuerdos difíciles de verificar

En la conversación, Esquivel planteó serias dudas sobre la confiabilidad de los testimonios de narcotraficantes que se acogen al sistema de testigos protegidos, al tiempo que criticó la facilidad con la que Estados Unidos perdona delitos graves a cambio de cooperación.

“Se les perdona todo en Estados Unidos. Se les perdona si colaboran, si das información cierta, no hay manera de cotejar que es cierto lo que digan”, criticó y relató una experiencia directa con un testigo del juicio contra El Chapo Guzmán, quien años después lo buscó para hablar sobre supuestas manipulaciones.

“Después me buscó y me dijo, ‘Le quiero contar cómo los fiscales me adiestraron para decir esto y esto, que nunca vi’”, apuntó.

Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos el 25 de julio de 2024. REUTERS/Gustavo Graf/Foto de archivo

Ante esto, Esquivel subrayó que el sistema legal permite que criminales queden en libertad bajo protección, incluso cuando han cometido delitos graves, si cooperan con la fiscalía.

La traición que fracturó al Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, cuando arribó en un jet privado procedente de México junto a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Zambada aseguró que fue secuestrado por Guzmán López y entregado a las autoridades estadounidenses, lo que desató una fractura dentro del cártel y provocó una oleada de violencia en Sinaloa que persiste hasta hoy.

La aeronave en la que viajaron Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación al respecto y calificó el hecho como una traición sin precedentes dentro del narcotráfico en México.

Actualmente Joaquín Guzmán enfrenta ocho cargos relacionados con narcotráfico y de ser hallado culpable en todos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, pues recientemente se dio a conocer que la Fiscalía no solicitará pena de muerte.

No obstante, si se formaliza su cooperación con el Departamento de Justicia, podría beneficiarse de la Sección 5K1.1 del Manual Federal de Sentencias, que permite reducir drásticamente una condena si el acusado proporciona información útil y verificable que ayude en otros casos. Además, al igual que en procesos anteriores con testigos cooperantes, tendría acceso a condiciones penitenciarias especiales y programas federales de protección.

Su abogado, Jeffrey Lichtman, ha declarado públicamente que su cliente enfrenta “un proceso más político que judicial”. También confirmó que Guzmán López no comparecerá físicamente en la audiencia del 15 de julio, lo cual ha reforzado las versiones sobre un posible pacto cerrado con la fiscalía.