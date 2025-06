Restaurante bloquea banqueta en alcaldía Cuauhtémoc y joven en silla de ruedas recibe regaño l Video

Joven en silla de ruedas recibe regaño por no "dejar" pasar en un hueco, mientras restaurante en la Condesa se 'agandalla' la banqueta en la alcaldía Cuauhtémoc (especial)

Un joven con discapacidad denunció a través de redes sociales la invasión de la banqueta por parte del restaurante Nonna, ubicado sobre la calle Michoacán, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, lo que impide la movilidad segura para peatones y personas en silla de ruedas.

La denuncia fue publicada mediante un video en la red social X (antes Twitter), desde la cuenta de usuario @Chekspier, donde se hizo viral por evidenciar el “gandallaje” del establecimiento. En las imágenes, el joven muestra cómo el restaurante coloca sus mesas sobre prácticamente toda la banqueta, obligando a quienes transitan en silla de ruedas o con movilidad reducida a usar un pequeño espacio y en su caso, algunos deben bajarse al arroyo vehicular, aumentado el riesgo de un accidente.

"Hasta regaño me llevé por culpa de Restaurante Nonna en Condesa que no permite que peatones usemos simultáneamente la banqueta sobre calle Michoacán“, escribió el denunciante, tras ser increpado por una mujer que también transitaba por la zona y se vio afectada por la obstrucción y que había expresado que no le había dicho permiso.

Hacen llamado a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc

Restaurante bloquea banqueta en alcaldía Cuauhtémoc entorpeciendo la movilidad de peatones y joven en silla de ruedas recibe regaño Crédito: (@Chekspier/X)

En el mismo hilo de publicaciones, el joven etiquetó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y a la cuenta oficial de la alcaldía, para solicitar su intervención:“@AlessandraRdlv @AlcCuauhtemocMx #Condesa ¿Cuándo podrían venir a revisar el espacio abusivo de mesas exteriores que tienen aquí?”, preguntó.

También lamentó que, aunque no es la primera vez que denuncia esta situación, las autoridades locales han hecho caso omiso, permitiendo que el restaurante continúe ocupando de forma indebida la vía pública.

“Agradezco toda la difusión que está teniendo esta publicación. Es una pequeña muestra de un problema muy grande, pero confío en que poco a poco la movilidad puede mejorar. Es absurdo pensar que de un día para otro todo va a cambiar, pero con diálogo y pequeñas acciones se logrará”, agregó en un segundo tuit.

La publicación ha generado decenas de comentarios y reacciones, en su mayoría apoyando al joven y cuestionando la falta de regulación sobre los negocios que utilizan el espacio público sin respeto a la accesibilidad.

Hasta el momento, ni el restaurante Nonna ni la alcaldía Cuauhtémoc han emitido una respuesta oficial ante la denuncia, mientras la alcaldesa