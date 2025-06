Ángela Aguilar revela por qué nunca dice malas palabras: “Me sé todas las groserías”

Ángela Aguilar revela que el cambio en su cabello fue en honor a su abuela, manteniendo así un lazo familiar (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Ángela Aguilar ha compartido detalles sobre su vida personal y profesional que han captado la atención de sus seguidores. En una entrevista reciente con CNN, la reconocida cantante de música mexicana, habló sobre su cambio de imagen, su filosofía de vida y su compromiso con su público, especialmente con las generaciones más jóvenes.

Aguilar, quien actualmente promociona su álbum Nadie se va como llegó, explicó que su decisión de usar extensiones de cabello, a pesar de no sentirse completamente cómoda con ellas, fue motivada por el deseo de complacer a su familia, particularmente en honor a su abuela.

La cantante de 21 años expresó que prefiere el cabello corto, pero que desde la muerte de su abuela comenzó a teñirse el cabello de negro y a experimentar con extensiones.

“Me pongo extensiones cada Navidad. ¿Por qué no? O sea, como que me nació porque mi abuela siempre quiso que yo tuviera el pelo largo”, comentó. Sin embargo, admitió que no ha logrado acostumbrarse al cabello largo y que está ansiosa por volver a su estilo habitual.

La cantante mexicana expresa su incomodidad con las extensiones de cabello y su deseo de volver a su estilo corto (Instagram ltorresbeauty)

Aguilar también mencionó que ha cambiado su look varias veces en los últimos meses, pero que estos cambios han pasado desapercibidos para muchos.

En la misma entrevista, Aguilar reflexionó sobre la influencia que tiene como figura pública, especialmente entre los niños y jóvenes que la siguen. La cantante explicó que evita usar groserías porque busca predicar con el ejemplo.

Recordó una lección que aprendió de su padre, Pepe Aguilar, cuando tenía 13 años. En aquella ocasión, tras decir una grosería, su padre le preguntó si eso la hacía sentir más madura o si esperaba causar alguna reacción.

“Yo tenía trece años y le dije una grosería... se me quedó viendo, porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo (...) no le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: ‘¿qué sentiste? y yo toda nerviosa (le pregunté): ¿de qué?”.

Ángela reflexiona sobre la influencia de su padre, Pepe Aguilar, en su manera de comunicarse sin usar groserías (Facebook Pepe Aguilar)

Pepe Aguilar le contestó: “¿te sientes más grande, sientes que me vas a causar algún tipo de reacción? Yo me sé todas las groserías. El que no las diga es una elección. Entonces a ti lo que te faltan son sinónimos para saber expresarte”.

Esta experiencia marcó profundamente a Ángela, quien desde entonces ha adoptado un enfoque más consciente sobre cómo se comunica.

Aguilar destacó que su público incluye a personas de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores, y que siente una gran responsabilidad en cuidar su imagen y sus palabras.

La artista destaca su compromiso con ser un ejemplo positivo para niños y jóvenes que la siguen y admiran. Hace años lanzó su propia muñeca (Efe)

“Yo veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita”, afirmó.

Además, señaló que su objetivo es ser un modelo positivo para sus fans más jóvenes, quienes incluso adquieren productos como muñecas inspiradas en ella.