En medio de rumores sobre su salud, Lupita D’Alessio anuncia su retiro definitivo: “Estoy cantando dignamente”

Lupita D’Alessio anuncia su retiro definitivo tras más de cinco décadas de trayectoria en la música mexicana (Foto: TV Azteca)

La reconocida cantante mexicana Lupita D’Alessio, con más de cinco décadas de trayectoria en la música, ha anunciado su retiro definitivo de los escenarios, al tiempo que desmintió rumores recientes sobre su estado de salud.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la intérprete de 71 años aclaró las especulaciones que han circulado en torno a su bienestar físico y compartió detalles sobre sus planes para concluir su carrera artística.

De acuerdo con lo expresado por la artista, este será su último año en activo. D’Alessio explicó que ya ha conversado sobre su decisión con Jack Borovoy, presidente de la empresa Bobo Producciones, con la que ha trabajado en sus espectáculos.

“Este es el último año que trabajo. Le dije: ‘Jack, ya quiero que este año ya pararle’. Me dijo, ‘ok’”, relató la cantante. Además, aseguró que las fechas de sus próximos conciertos han sido organizadas de manera espaciada para garantizar su tranquilidad y bienestar.

La cantante mexicana desmiente rumores sobre su salud y aclara que no utiliza ni oxígeno ni silla de ruedas (Gob)

Entre las presentaciones programadas para este año, destacan conciertos en Xalapa el 28 de junio, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 2 de agosto, y en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Mérida y León durante los meses de octubre y noviembre.

“La leona dormida” enfatizó que estas actuaciones, al igual que las anteriores, se realizan bajo su propia decisión y sin presiones externas. “Nadie me obliga a trabajar. Ni Jack, ni Ari, ni Jorge, ni Ernesto, ni César. Nadie, ni Bobo, ni mis hijos. Nadie me obliga a trabajar, por favor”, afirmó, subrayando que es ella quien toma las decisiones sobre su carrera.

En cuanto a los rumores sobre su salud, D’Alessio abordó directamente las especulaciones que surgieron tras un incidente en el que su hijo, Ernesto D’Alessio, defendió enérgicamente a su madre frente a la prensa.

Las presentaciones finales de Lupita D’Alessio incluyen ciudades como Xalapa, Guadalajara, Monterrey y Mérida (Foto: YouTube)

Según explicó la cantante de Mudanzas y Mentiras, no utiliza oxígeno para cantar ni depende de una silla de ruedas, como se había sugerido.

“No traigo ningún catéter. Nadie puede salir a trabajar con un catéter. No uso oxígeno”, aclaró. Sin embargo, detalló que en ocasiones lleva un tanque de oxígeno cuando viaja a la Ciudad de México debido a la altitud, pero solo lo utiliza brevemente en el hotel mientras se aclimata.

La artista, quien reside principalmente en Cancún, también desmintió el uso de una silla de ruedas durante sus presentaciones. “No uso silla de ruedas. Sí me siento y luego me paro a cantar. Gracias a Dios puedo cantar de pie”, expresó.

Además, destacó que, aunque su voz ha cambiado con los años, sigue interpretando sus canciones de manera digna. “Mi voz de 71 años está bien. Estoy cantando dignamente, no canto como hace cinco o como hace diez años, pero vocalmente no estoy mal”, afirmó.

La intérprete realiza su gira final bajo su propia decisión, libre de presiones externas, según afirmó en redes sociales (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

D’Alessio también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes han difundido rumores sobre su estado de salud. “Hay gente que sí está conmigo y muchas gracias. Pero la gente que no, que me quiere ver enferma, que me quiere ver grave, que me quiere ver mal, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de esas personas también”, declaró, mostrando su fe y gratitud por seguir activa en su carrera.

Lupita D’Alessio ha sido una figura emblemática de la música mexicana, dejando un legado que abarca generaciones. Su decisión de retirarse marca el cierre de una etapa significativa en su vida profesional, mientras se prepara para despedirse de los escenarios en sus próximas presentaciones.