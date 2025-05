A qué hora ver TUDUM en México, evento de Netflix donde cantará Lady Gaga y presentarán Stranger Things, El juego del calamar y otras series

TUDUM 2025 - Netflix.

Hoy sábado 31 de mayo Netflix dará inicio a la transmisión de TUDUM 2025: El evento en vivo, un espectáculo global que se llevará a cabo desde el Kia Forum en Los Ángeles.

Según informó la plataforma de streaming, el evento estará disponible con descripción de audio en vivo y subtítulos, garantizando que todos los espectadores puedan disfrutar plenamente de la experiencia.

De acuerdo con Netflix, este evento reunirá a las estrellas y avances exclusivos de algunos de los títulos más esperados de su catálogo.

Entre las producciones destacadas se encuentran Frankenstein, ONE PIECE, Stranger Things, El juego del calamar, Merlina, Happy Gilmore 2, Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out y El botín.

Además, habrá momentos especiales que contarán con la participación de los talentos de otras series y películas populares como Outer Banks, Mi lista de deseos, America’s Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys, Por siempre, Mi año en Oxford, Ginny y Georgia, Mi vida con los chicos Walter, WWE y muchas más.

El evento también incluirá presentaciones musicales de artistas de renombre. Lady Gaga, (se rumora que presentará una nueva canción) y el rapero Hanumankind serán los encargados de llevar la música al escenario, ofreciendo actuaciones que prometen ser memorables.

TUDUM 2025 se perfila como una celebración global para los fanáticos de Netflix, quienes podrán disfrutar de contenido exclusivo, avances de producciones muy esperadas y la oportunidad de ver a sus estrellas favoritas reunidas en un solo lugar. La transmisión estará disponible a partir de las 18:00 horas (hora de México).

La influencia de Netflix en el consumo de series y películas o cómo la plataforma inauguró la era del streaming

Netflix transformó la forma en que las personas consumen series y películas al inaugurar la era del streaming. Fundada en 1997 como un servicio de renta de DVDs, la plataforma evolucionó en 2007 al ofrecer contenido digital por suscripción, eliminando la necesidad de formatos físicos y horarios fijos, lo que marcó un punto de inflexión en la industria del entretenimiento.

Con un catálogo diverso y global, Netflix popularizó el concepto de “maratón de series”, permitiendo a los usuarios ver temporadas completas de una sola vez. Este modelo cambió los hábitos de consumo cultural, dejando atrás los estrenos semanales tradicionales. Además, incursionó en la producción de contenido original, estrenando series como House of Cards y Stranger Things, que obtuvieron éxito mundial, demostrando la viabilidad de crear contenidos de alta calidad para plataformas digitales.

Su influencia también impulsó a otras empresas a desarrollar servicios similares, generando una mayor competencia en el mercado del streaming. Por otro lado, modificó el modelo de distribución tradicional, motivando a los estudios a replantear su relación con los cines y el lanzamiento de producciones.