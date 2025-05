Las claves para ser actor independiente y no morir en el intento

El actor de 30 años de carrera afirma que lo más importante para dedicarse a esta profesión es el autoconocimiento. (Aura Reyna/ Infobae México)

Participar como actor de grandes casas productoras como Netflix o Max puede parecer un sueño inalcanzable para la mayoría de las personas e incluso llega a ser complicado para quienes deciden realizar una carrera teatral o de actuación.

De acuerdo con Noé Alvarado, actor de vocación desde temprana edad, para ser reconocido es necesario tocar muchas puertas y estar preparado para recibir muchos “no” como respuesta, ya que hay múltiples circunstancias que pueden alterar el resultado de un casting.

Aunado a esto, mencionó algunos de los problemas que percibe en las instituciones teatrales, así como sus propuestas para mitigar estas complicaciones que a la larga afectan o limitan el aprendizaje.

Un reto crucial en el mundo de la actuación

Noé Alvarado habla de lo que considera el punto de partida de la actuación. (Infobae México)

En entrevista con Infobae, Noé Alvarado, actor, director y productor teatral con más de 30 años de trayectoria, recordó parte de su carrera, mencionó los obstáculos a los que deben enfrentarse los actores y actrices, así como las herramientas o recursos que considera necesarios para ser actor.

Aunque considera que es importante prepararse en instituciones profesionales y tener un amplio abanico de posibilidades, el actor considera que en algunas ocasiones la escuela afecta el aprendizaje debido a que “se vuelve muy cuadrada la enseñanza” e impide que se diviertan los alumnos cuando en realidad se trata de eso, de jugar.

De acuerdo con el también productor, otro de los conflictos a los que se enfrenta uno como actor es la “discriminación” y se trata de una de las primeras trabas, ya que al acudir a castings, los jefes de las audiciones consideran desde la forma de hablar de la persona que se postula hasta la expresión corporal y gestual, la estatura o la complexión del cuerpo, ya que esto influye directamente en las características de los personajes y las historias que quieren contar.

Si los rasgos de la persona no coinciden con las expectativas que tiene el director del proyecto, se rechaza el perfil y se continúa la búsqueda del elenco sin notificar a los actores que no fueron seleccionados en el proceso, por lo que después de un par de días deben intuir o suponer que no participarán en dicha producción.

Frente a esta situación, Noé mencionó que es fundamental conocerse a sí mismo, pues el autoconocimiento es una herramienta que permite sortear este rechazo sin que afecte más allá de lo que debe.

Además señaló que comparte con sus alumnos que lejos de sentirse mal por ser rechazados de proyectos o estar esperando una respuesta, se debe continuar el camino y que mientras no respondan en ningún lado, es necesario seguir tocando puertas hasta que una se abra.

Con esto también puntualizó que se trata de una carrera de resistencia en la que uno siempre pone a prueba qué tanto puede soportar y se demuestra a sí mismo de qué está hecho.

La autoaceptación como una solución

Noé Alvarado menciona que todo es a partir de uno mismo y se trata de ver de qué se está hecho. (Infobae México)

Después de compartir que la autoaceptación también forma parte importante en la trayectoria de cualquier actor, otro de los obstáculos de la carrera actoral es que de pronto el panorama es muy inestable y al tener la necesidad de crear y transmitir el arte, se buscan desde autorizaciones para presentarse en ciertos recintos, hasta apoyos económicos.

Sin embargo, el actor y director mencionó que “curiosamente sí hay espacios pero de pronto el círculo es muy cerrado”, por lo que muy pocos acceden a estos recursos y la mayoría se ve obligada a gestionar lugares en los que puedan dar cabida a nuevos talentos y propuestas.

Aunque en palabras puede leerse muy sencillo, sostener un recinto con recursos propios supone todo un reto pero el panorama orilló al actor y director a crear un espacio en el que tuviera oportunidad de dar cabida a nuevas propuestas y talentos.

El Ágora, un recinto ubicado en Juárez 31, a un costado del parque Xicoténcatl en Coyoacán, CDMX, Noé ofrece diferentes servicios como la renta del espacio para clases, cursos o talleres de profesionalización actoral y presentación de obras teatrales dirigidas por él mismo.

Esta labor comenzó en otra locación desde hace 20 años y al abrir este nuevo espacio, Noé busca mejorar el panorama de los actores y actrices, así como el de más artistas que se desarrollen en disciplinas escénicas como la danza, la acrobacia o la música.