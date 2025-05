Monreal responde a Sandra Cuevas y niega ser ‘traidor’ de Morena: “Hay que ser mejores para evitar este tipo de señalamientos”

(Foto: especial)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reaccionó ante la controversia generada por Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien lo señaló por presuntas amenazas de muerte.

¿Qué dijo Cuevas Nieves? Tras regresar al ojo público con la inauguración de su galería de arte, la excandidata de Movimiento Ciudadano (MC) emitió una denuncia pública contra el legislador, a quien acusó de haberla amenazado supuestamente con atentar contra ella, además de manejar una estrategia en oposición a la 4T.

Ante ello, la exalcaldesa señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por violencia política de género.

“Sí, claro. He recibido amenazas directamente del doctor Ricardo Monreal, me mandó decir a mi y a mi familia, que nos iba a levantar, sí he recibido amenazas”, señaló ante medios.

Monreal responde a declaraciones de Cuevas

En una intervención con medios, el morenista refirió que no mantiene comunicación con la exfuncionaria y no ha tenido encuentros con ella en varios meses, por lo que, de manera indirecta, desestimó las acusaciones.

Aunque evitó mencionar directamente a Sandra Cuevas, Ricardo Monreal respondió frente a las acusaciones realizadas por la exalcaldesa. En relación con los señalamientos sobre un supuesto golpeteo político contra Morena, el legislador se limitó a enfatizar su postura con el mensaje “amor y paz”, negando de manera categórica las imputaciones en su contra: “No tengo comentario. Nunca en mi vida he tratado de hacer daño a nadie“.

Monreal reiteró su llamado a la ciudadanía a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal

Monreal Ávila también fue interrogado sobre las posibles acciones legales en respuesta a las acusaciones realizadas por Sandra Cuevas, por su parte descartó la posibilidad, asegurando que no tiene intención de proceder en su contra por los señalamientos emitidos.

“Un hombre público está sometido al escrutinio público siempre. Y yo lamentablemente he caminado con la adversidad siempre encima (...) Hay que ser mejores para evitar ese tipo de señalamientos. De mi parte no tengo ningún reclamo para nadie.”, dijo.

Sheinbaum respalda a Monreal

En “La Mañanera del Pueblo” del 28 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la polémica para expresar su respaldo a la trayectoria de Ricardo Monreal dentro del movimiento de Morena, dejando clara su posición frente a las declaraciones emitidas por Sandra Cuevas.

La presidenta destacó al legislador como una figura clave en Morena, rechazando implícitamente rumores sobre su pasado en el PRI y el PRD. Asimismo, reconoció que, en su momento tuvo diferencias con él, pero afirmó que lograron superarlas para trabajar en una misma dirección.

“Sí he tenido diferencias con Ricardo Monreal, pero ahora estamos jalando parejo, él está haciendo su trabajo (...) Somos parte de este gran movimiento. Quien apuesta a la división del partido, ese sí apuesta a la derecha, ese sí apuesta al conservadurismo”, enfatizó.