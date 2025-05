¿Cuándo y dónde será la esperada boda de Litzy con el chef Poncho Cadena?

Falta muy poco tiempo para que Litzy y el juez Poncho Cadena se digan "sí" en el altar. Crédito:IG/ itzyoficial y donponchocadena

Litzy y el chef Poncho Cadena se han dejado ver muy enamorados desde que confirmaron su relación el año pasado; y aunque los dimes y diretes respecto a su amor no han terminado, la pareja ya alista los últimos detalles para su enlace matrimonial.

Mientras tanto, ambos se encuentran desempeñándose en el ámbito laboral con gran éxito; por su parte, Litzy es parte del melodrama Cautiva de amor, mientras que el chef es uno de los jueces más queridos de la nueva temporada MasterChef Celebrity.

Sin embargo, faltan muy pocos meses para su boda, por lo que en una entrevista para TVyNovelas, la cantante de JNS reveló nuevos detalles de su enlace y abrió la posibilidad de que existan dos bodas, pues actualmente residen principalmente en dos lugares.

"Todavía la boda no está completamente lista, pero nos vamos a casar en octubre, la haremos en la Ciudad de México, nosotros vivimos entre Los Cabos y la Ciudad de México, y seguramente haremos alguna celebración en Cabo también, pero seguro el civil y el religioso será aquí“, compartió para la revista.

Litzy y Poncho Cadena preparan los detalles de su boda (Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

¿Cuándo y dónde se casarán Litzy y el chef Poncho Cadena?

Tal y como lo mencionaron anteriormente, la fecha prevista de su enlace es el próximo mes de octubre, y respecto al lugar, aún queda abierta la posibilidad a que sea en dos sitios diferentes, que serían Los Cabos y CDMX.

Mientras los últimos detalles se definen, Litzy aseguró que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y aunque reconoce que a veces hay cosas malas, actualmente se considera una persona muy bendecida.

“Me siento bendecida, me siento agradecida de tener estas oportunidades de trabajo, de poder estar enamorada, de estar con la persona correcta, hay que saberlo aprovechar y todo pasa, lo bueno y lo malo, entonces este momento que está increíble lo voy a aprovechar al máximo y ya veremos qué pasa“, expresó.

(IG: @litzyoficial)

Finalmente, volvió a compartir su interés por tener hijos, pero en esta ocasión reveló el número que le gustaría, y aunque sabe que puede ser imposible por cuestiones de tiempo, lo compartió.

"La verdad es que me encantaría tener muchos hijos, no me alcanzará el tiempo, pero quiero cuatro”, comentó.