Pepillo Origel revela la verdad sobre su video con Yolanda Andrade y confirma que se encuentra delicada de salud

Yolanda Andrade sigue enfrentando problemas de salud tras el diagnóstico de un aneurisma cerebral, según informó Pepillo Origel (Jesús Avilés/Infobae)

El estado de salud de Yolanda Andrade sigue siendo motivo de preocupación, según declaraciones recientes de Pepillo Origel, quien ofreció detalles sobre la situación de la conductora.

Origel aclaró que un video que se viralizó en días pasados, en el que aparece junto a Andrade, no es actual, sino que corresponde a una grabación realizada meses atrás, antes de que la presentadora se alejara de los medios debido a complicaciones de salud.

De acuerdo con lo expresado por Origel en un encuentro con la prensa, el video en cuestión fue grabado antes de septiembre y marcó una de las últimas apariciones de Yolanda Andrade en televisión.

En el clip, se podía apreciar que el estado de salud de la también actriz estaba mejorando tras haber sido diagnosticada con un aneurisma cerebral. Sin embargo, Origel enfatizó que la realidad actual es distinta, ya que Andrade continúa enfrentando problemas de salud que la mantienen alejada de los reflectores.

La conductora volvió a trabajar. crédito: TikTok/pepillo.origel4

El presentador explicó que no ha tenido contacto reciente con Yolanda Andrade, pero aseguró que sabe que su estado es delicado. “Sé que ha estado delicada y no me gusta molestar a la gente. Ella sabrá, nosotros tenemos comunicación”, comentó Origel, quien también expresó su deseo de que la conductora pueda recuperarse pronto y regresar con la energía y el carisma que la caracterizan.

“Lo único que le pido a Dios es que pronto la volvamos a ver con ese carácter que tiene, ese encanto que tiene Yolanda”, añadió.

En sus declaraciones, Origel también abordó las especulaciones que han surgido en torno a la situación de Andrade, descartando que su enfermedad esté relacionada con cuestiones como el karma o la brujería.

“Yo no creo en eso ni de los karmas ni nada. Son enfermedades que Dios te manda y punto. Y hay que pedirle a Dios que se nos alivie mi Yolanda”, afirmó.

Pepillo Origel reveló que el video viral de Yolanda Andrade fue grabado antes de septiembre y no refleja su situación actual (Crédito: Cuartoscuro)

El video que generó confusión entre los seguidores de Yolanda Andrade mostraba un momento de camaradería entre la conductora y Pepillo Origel, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de un regreso reciente a la televisión.

Sin embargo, Origel aclaró que el material fue grabado hace varios meses, antes de que Andrade se retirara de los medios para enfocarse en su salud.

“Ese video fue antes de que se fuera de aquí del programa. Creo que fue el último programa que hizo aquí. Yo no sé por qué lo volvieron a sacar, pero yo tengo muchísimo de no ver a Yolanda (...) Antes de septiembre fue el video, entonces yo no sé por qué lo sacaron”.

Yolanda Andrade enfrenta con valentía los desafíos de salud que la obligaron a retirarse temporalmente de los medios (Infobae México - Jovani Pérez)

La situación de Yolanda Andrade ha generado una ola de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores y colegas, quienes esperan su pronta recuperación.

Mientras tanto, la conductora permanece alejada de la vida pública, enfrentando los desafíos que implica su diagnóstico.