Ángela Aguilar ya no puede ir al supermercado porque tiene miedo a ser atacada: “La gente es agresiva”

Ángela Aguilar ya no puede ir al supermercado porque tiene miedo a ser atacada. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Ángela Aguilar confesó que tuvo que abandonar una actividad que disfrutaba mucho, ya que tiene temor de que la gente la ataque durante sus expediciones al mundo exterior.

La cantante explicó que antes acudía al supermercado, estando acostumbrada a pasearse por los pasillos con calma y tranquilidad, sin embargo, algunas excursiones recientes le han causado ansiedad. Razón por la que decidió dejar de lado la actividad por un tiempo.

“Recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Me pasó que entraba al súper, estoy acostumbrada a no estar arreglada y estar tranquila, siempre bien vestida, pero no maquillada y veía a mucha gente que me grababa en los pasillos”, comenzó.

Si bien, la cantante y esposa de Christian Nodal sabe que al ser una celebridad es normal que la gente la observe cuando está en espacios públicos, considera que no es común que simplemente la graben.

“No era normal. No me tomo foto con alguien, sino que me grababan. Y me daban ataques de ansiedad, entonces dejé de ir al súper un rato”, comentó.

Ángela abrió su corazón durante una charla con Pati Chapoy. En dicha entrevista fue donde confesó que para ella es más fácil pasar desapercibida en la calle, pero que ahora ya no es tan sencillo hacerlo estando en compañía de su esposo Nodal. Según ella, son los tatuajes que tiene su marido en todo el cuerpo lo que los delata.

La cantante se convirtió en una figura pública señalada duramente por el público debido a declaraciones desafortunadas desde hace varios años. Sin embargo, fue cuando comenzó una relación sentimental con el cantante de “Botella tras Botella” que el hate se tornó más intenso.

Lo anterior, asegura, le ha provocado un miedo a estar descubierta en público, como jamás antes había experimentado. Incluso desde que era joven, ya que su carrera inició mucho antes de Nodal e incluso era conocida por ser hija de Pepe Aguilar.

(Youtube Ángela Aguilar/Captura de pantalla)

La joven considera que toda la situación se ha tornado muy negativa e intensa. Algo que antes no tenía que experimentar.

“Se tornó todo muy negativo. Antes no tenía eso, estaba muy tranquila, ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel, agresiva y ni me conocen”, comentó.

A pesar de la adversidad, Ángela Aguilar confiesa que se siente como una persona bendecida que ha logrado muchas cosas y continúa en la búsqueda de alcanzar otras tantas.

“A veces es difícil pero sigo siendo muy bendecida. Y estoy venciendo mis miedos y siguiendo mis sueños”, concluyó.