Noroña afirma que la CNTE busca boicotear la elección del Poder Judicial en Guerrero

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se negó a cuestionar las demandas de integrantes del magisterio (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, habló sobre las protestas que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han encaminado en días recientes en toda la República Mexicana. No obstante, señaló que la sección de dicha organización en Guerrero ha realizado el llamado a boicotear la elección del Poder Judicial en la región.

En conferencia de prensa desde su oficina en el Senado de la República, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se negó a cuestionar la legitimidad de las demandas de integrantes de la CNTE. No obstante, sí lo hizo con los actos planeados y que, supuestamente, tienen relación con el Poder Judicial.

“Yo no discutiría la justeza de sus demandas, pero en Guerrero están llamando a no permitir la elección. Ellos son los que están dejando en claro, por lo menos en el caso de Guerrero, que están interesados en sabotear la elección del Poder Judicial. Estoy diciendo un caso concreto donde hay una comunicación oficial de Guerrero de no permitir la elección judicial. Es el caso concreto. No voy a especular más. Cada quien que saque sus conclusiones”, mencionó.

El presidente de la mesa directiva del Senado aseguró que la sección de la CNTE en Guerrero planea un boicot contra el proceso electoral extraordinario programado para el próximo 1 de junio (YouTube/Senado de México)

Horas antes, durante un acto encabezado por integrantes de la CNTE y la CETEG en las instalaciones del INE en Chilpancingo, Guerrero, maestros protestaron con la consigna: “Si no hay diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá elecciones del Poder Judicial”.

De igual forma, el senador afirmó que la decisión del gobierno de Sheinbaum Pardo sobre no cumplir algunas demandas como el aumento salarial del 100 por ciento “no es falta de cariño”. En ese sentido respaldó la postura oficial sobre la falta de presupuesto para cumplir la exigencia y recordó las medidas anunciadas por la presidenta en el marco del Día del Maestro.

“Es un presupuesto limitado. No podemos dar 100% de aumento salarial. La Ley de 2007, dieciocho años funcionando, echar atrás esa Ley, el conflicto con la banca y el problema para resolver financieramente esa demanda... Yo tengo entendido que desde un primero momento se les dijo: ‘oigan, no da’”, dijo.

Integrantes de la CNTE han encaminado diversas protestas en todo el país REUTERS/Henry Romero

Sheinbaum condena intención de boicot a la elección del Poder Judicial

La declaración de Noroña coincide con la postura de Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este lunes 26 de mayo de 2025. En el espacio, condenó la intención de boicotear el proceso electoral extraordinario donde se elegirán a los funcionarios de 881 cargos del Poder Judicial.

“Ya plantean lo mismo que plantea la derecha: que hay boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial, con la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo“, mencionó.

A pesar de las declaraciones de la mandataria, integrantes de la CNTE negaron cualquier vínculo con algún partido político. Si bien anunciaron la permanencia indefinida del plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, reiteraron que, al momento, no cuentan con un plan de acción contra la jornada electoral del próximo 1 de junio.