Noroña responde a críticas por haber recibido disculpas públicas de ciudadano que lo agredió en el AICM

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, volvió a hablar sobre las disculpas públicas que el ciudadano Carlos Velázquez de León le ofreció tras la agresión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Al respecto, el legislador de Morena recordó que el acto fue realizado por iniciativa del abogado.

Durante una de sus videocharlas, el presidente del Senado volvió a responder las críticas que recibió de opositores, quienes catalogaron como un acto de abuso de poder el haber aceptado las disculpas en una transmisión en vivo desde la sede del Senado de la República.

“¡Qué ardor más cabr*n tienen! (...) La agresión no fue en privado, fue en un lugar público. Además me despojó de mi celular, él propuso la disculpa pública. No solo eso, la acordamos en American Express y American Express no quiso. Además, él propuso que fuera en la oficina de la Cámara de Senadores“, pronunció en su transmisión en vivo.

De igual manera, remarcó su papel como presidente de la Cámara de Senadores, cargo que ostentará hasta el 31 de agosto de 2025 y por el cual pidió ser respetado.

“Eso implica una investidura. No es personal y la derecha se estaba acostumbrando a que puede faltarle el respeto a cualquier autoridad si es de nuestro movimiento. Nunca se habrían atrevido a hacerlo con alguien del PRI o del PAN. Nunca, porque sabían que tenía implicaciones y con nosotros, muertos de la risa”, dijo.

Abogado ofrece disculpas públicas a Noroña tras agresión al interior de una sala del AICM

Carlos Velázquez de León, abogado que protagonizó un altercado con Gerardo Fernández Noroña, ofreció disculpas públicas al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. El incidente, ocurrido el pasado 20 de septiembre de 2024 en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), generó gran repercusión en redes sociales tras la difusión de videos que captaron el momento. La disculpa fue presentada en la sede de la Cámara Alta, donde ambos se reunieron para emitir un mensaje ante los medios de comunicación.

Velázquez de León leyó un documento en el que expresó su arrepentimiento por los hechos. En su declaración, reconoció que sus acciones y palabras fueron inaceptables y ofreció una disculpa directa al legislador. “Me dirijo a usted, con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el salón American Express del AICM. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República merece todo mi respeto”, afirmó el abogado.

El incidente se hizo público inicialmente a través de redes sociales, donde circularon videos que mostraban a Velázquez de León gritando a Fernández Noroña. Según el senador, el abogado no solo lo insultó verbalmente, sino que también lo agredió físicamente y le arrebató su teléfono celular. Durante el altercado, Fernández Noroña realizó una transmisión en vivo, lo que permitió que el episodio fuera ampliamente compartido y comentado en plataformas digitales.

Tras el incidente, el legislador identificó públicamente a Velázquez de León y anunció su intención de proceder legalmente en su contra. En su mensaje de disculpa, el abogado aseguró que su comportamiento no tiene justificación y que no refleja los valores que rigen su vida personal, profesional y laboral. “No reflejan los principios que me han formado, menos aún del lugar en donde trabajo”, señaló.