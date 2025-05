Destrozan a Christian Nodal por desaire hacia su hija: “Se preocupa por todo menos por Inti”

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

El rol de Christian Nodal como padre vuelve a estar bajo el escrutinio de las redes sociales, luego de que una entrevista con Paul Stanley, del matutino Hoy, se hiciera viral en TikTok.

Al ser cuestionado sobre el día más feliz de su vida, el cantante de regional mexicano no mencionó a su hija Inti, fruto de su relación con la artista argentina Julieta Cazzuchelli —más conocida como Cazzu—, lo que provocó una oleada de críticas en redes sociales.

Durante la entrevista, Stanley le preguntó cuál había sido el momento más feliz de su existencia. Nodal se tomó unos segundos para reflexionar y respondió: “Me encantaría poder estar haciendo una carnita asada con toda mi familia y buenos amigos, eso sería muy… Sí, allá en Caborca”. La audiencia esperaba que hablara sobre el nacimiento de su hija, especialmente porque en entrevistas anteriores había descrito aquel día como uno de los más difíciles y emotivos, tras complicaciones durante el parto.

Stanley le preguntó a Nodal cuál había sido el momento más feliz de su existencia; para el cantante, sería una reunión entre amigos en su natal Caborca. (Foto: Programa Hoy, YouTube)

Reacciones en redes sociales

El silencio sobre Inti no pasó desapercibido. Usuarios de redes sociales señalaron que, aunque la familia mencionada en su respuesta podría incluir a su hija, Nodal no lo dejó claro. Las críticas no tardaron: “¿Alguien notó que nunca mencionó a su hijita?”, “Pensé que diría ‘el nacimiento de mi hija’ o algo así”, “Se olvidó que tiene hija??????” y “Nodal se preocupa por todo menos por Inti” fueron solo algunos de los comentarios que circularon en plataformas como TikTok, X —antes Twitter— y Facebook.

En la misma charla, el intérprete de “Botella tras botella” confesó que jamás regresaría a su pasado antes de la fama, una etapa que calificó como dura: “Muchos problemas, muchas necesidades… así estoy muy a gusto, así estoy muy feliz”. La declaración fue interpretada por algunos internautas como un intento de distanciarse de todo lo que no encaja con su presente, incluida su ex y la hija que comparten.

Las críticas también incluyeron indirectas hacia su actual relación con Ángela Aguilar, insinuando que Nodal prioriza su vida amorosa sobre la paternidad.

Usuarios de redes sociales señalaron que, aunque la familia mencionada en su respuesta podría incluir a su hija, Nodal no lo dejó claro. (Foto: Captura de pantalla, TikTok)

¿Por qué no habla de su hija?

Estos señalamientos no son nuevos. En septiembre de 2024, durante una transmisión en vivo en Instagram, Nodal arremetió contra quienes lo señalan de ser un padre ausente.

Su declaraciones surgieron en medio de reportes de que no estuvo presente en la fiesta organizada por su ex, Cazzu, para celebrar el primer cumpleaños de su hija. El sonorense aclaró que sí viajó a Argentina; además, compartió los motivos por lo que no compartió fotografías del festejo.

Tras explicar que no estaba de acuerdo con difundir imágenes de menores de edad en redes sociales, destacó que en su caso era una obligación no hacerlo para prevenir que su hija fuera blanco de crueles comentarios de parte de personas que lo atacan por todo.

“Hablan tanta mi***, se inventan tanta mi***, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hacen. Se hace un mi*** en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, indicó el cantautor.

