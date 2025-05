Luisa María Alcalde llama “irresponsable” a Ricardo Anaya por politizar crimen contra colaboradores de Brugada

Este miércoles, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dio su primera conferencia de prensa desde su nombramiento. (Captura de pantalla)

Durante la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, se refirió al ataque armado en el que perdieron la vida dos personas cercanas a la administración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Alcalde condenó el hecho y afirmó que debe exigirse justicia, pero insistió en que aún no existen elementos suficientes para determinar las causas del crimen y señaló que no se tiene información concreta sobre los motivos del ataque, por lo que consideró necesario esperar el avance de las investigaciones antes de emitir cualquier juicio.

En ese sentido, criticó lo que calificó como actitudes irresponsables por parte de algunos actores de la oposición, quienes, dijo, han comenzado a especular sobre el móvil del crimen sin contar con pruebas. Alcalde se refirió específicamente a Ricardo Anaya, a quien acusó de lanzar señalamientos infundados, como afirmar que se trató de un crimen de Estado.

“Es un hecho condenable y sabemos que debemos exigir justicia, lo que no debemos hacer es adelantarnos, como lo están haciendo algunos personajes de la oposición, no podemos especular lo que sucedió y cuáles fueron las razones. Por responsabilidad con el pueblo de México, nos toca esperar. No podemos adelantarnos, como lo hace el irresponsable de Ricardo Anaya, sin tener ningún tipo de información afirma que es un crimen de estado. ¿De dónde lo saca él? ¿Qué información tiene? Es una irresponsabilidad. Hay que esperar, pero hay que tener confianza en que se va a resolver el caso”, manifestó.

La presidenta de Morena llamó a la ciudadanía a mostrar confianza en que el caso se resolverá a través de las vías legales y que las autoridades competentes esclarecerán los hechos.

Simpatizantes arropan a Brugada

La noche del martes, en la funeraria Gayosso Sullivan se llevó a cabo el velorio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, coordinador general de asesores.

Ambos funcionarios perdieron la vida durante un ataque armado que tuvo lugar esa misma mañana en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

La noche de este martes, Clara Brugada acudió al velorio de sus dos colaboradores asesinados, Ximena Guzmán y José Muñoz, en medio de muestras de apoyo y exigencias de justicia. (Captura de pantalla)

Poco después de las nueve de la noche, Clara Brugada llegó al velorio acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y fueron recibidas con expresiones de apoyo por parte de ciudadanos y colegas.

Simpatizantes presentes corearon “¡No estás sola!”, mientras algunos participantes portaban carteles y encendían veladoras para rendir homenaje a los fallecidos.

Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargó de mantener la seguridad en la zona, mientras que numerosas personas formaron largas filas para acompañar a los familiares y a la jefa de Gobierno en su despedida.