¿Cuál es el estado de salud de Majo Aguilar? La cantante envía mensaje tras dar positivo a influenza: “Necesito descansar”

Majo Aguilar tenía previsto asistir al matutino Sale el Sol este 21 de mayo, pero canceló de última hora. (Foto: @majo_aguilar, Instagram)

Majo Aguilar no pudo asistir como invitada especial al programa Sale El Sol, la mañana de este miércoles 21 de mayo, tal como se había anunciado previamente. Un problema de salud impidió su participación en el matutino de Imagen Televisión, donde se esperaba su presencia para compartir detalles sobre su carrera y próximos proyectos.

A través de sus redes sociales, el programa informó que la intérprete no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. Más tarde, el propio equipo del matutino compartió un audio enviado por Aguilar, en el que explicó la razón de su ausencia.

Majo Aguilar difundió un audio donde revela que tuvo una crisis de salud que le impedía asistir al matutino de Imagen. (Foto: @saleelsoltv, X)

Majo Aguilar da positivo a influenza

“Mi gente linda de Sale El Sol, estoy muy molesta. Esto no se puede prevenir, salí positiva a la prueba de influenza. Ya saben que me gusta mucho estar en su programa, no es ético ir así”, expresó la artista en el mensaje difundido por la producción.

Majo Aguilar, reconocida como una de las voces más prometedoras de la música regional mexicana y nieta de los íconos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, lamentó profundamente no poder asistir al foro. En el mismo mensaje, explicó que debe permanecer en reposo para lograr una pronta recuperación. “Tengo que descansar y sentirme bien, les mando un abrazo. Espero podamos reprogramar, sería la más feliz y, de nuevo, una disculpa. Nadie quiere enfermarse”, añadió.

El gesto de la cantante ha sido bien recibido tanto por el equipo del programa como por sus seguidores, quienes le han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos en sus redes sociales. Su honestidad y profesionalismo al dar aviso de manera oportuna reflejan el compromiso que ha mantenido con su público y con los medios.

(Facebook Majo Aguilar)

Hasta el momento, la producción de Sale El Sol no ha confirmado una nueva fecha para la visita de Majo Aguilar, pero sus declaraciones dejan claro su deseo de regresar al foro en cuanto su salud lo permita.

Mientras tanto, la artista se mantiene alejada de los escenarios y actividades públicas, enfocada en su recuperación.

Una pausa a su ascendente carrera

Este desafío de salud obliga a Majo Aguilar a hacer una pausa forzada, justo cuando su carrera musical asciende meteóricamente. En las últimas semanas, la intérprete ha vivido momentos clave que la han posicionado como uno de los máximos referentes del regional mexicano.

Tras cosechar elogios por su impecable y emotiva interpretación del himno nacional durante la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra William Scull en Arabia Saudita, su nuevo sencillo, “A tu lado” —dueto con Bobby Puido—, ha sido bien acogido en plataformas digitales de música a unas horas de su lanzamiento.

En Spotify, registra un millón 335 mil 650 oyentes mensuales, cifra que aglutinan sus sencillos “Cuéntame”, “No voy a llorar”, “¿Por qué dejaste que te amara?“, ”Hoja en blanco" y “Que te vaya bien”.

Para el jalisciense fue un acierto llevar a la cantante a interpretar el Himno Nacional Mexicano. (IG Canelo Álvarez)