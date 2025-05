Christian Nodal evita hablar de su hija durante encuentro con fans

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

Christian Nodal actualmente se encuentra realizando una gira por diversos estados de México, por lo que fue visto recientemente en un estacionamiento en Monterrey donde se tomó el tiempo para interactuar con sus seguidores.

El artista firmó autógrafos y se tomó fotografías con todos los fans que se acercaron a saludarlo. Durante este encuentro, estuvo acompañado por su esposa, Ángela Aguilar, quien también saludó a los fanáticos.

Sin embargo a pocos minutos de que los cantantes se retiraran, Nodal se acercó con sus últimos seguidores, fue entonces que una persona después de saludarlo, le hizo una pregunta relacionada con su hija.

Ante esta situación, el intérprete de “Botella tras botella” no respondió y continuó tomándose fotografías con el resto de los presentes. Posteriormente, sin decir una palabra más se retiró del lugar y subió a una camioneta donde ya lo esperaba la hija de Pepe Aguilar, además de que su seguridad lo resguardó.

Los cantantes fueron captados en un estacionamiento firmando autógrafos a sus fans. Crédito: IG/angela_aguilar_

“Christian ¿Cómo está tu bebé? ¿Cómo está Inti?“, se escucha a una mujer lanzar el cuestionamiento. Rápidamente este videoclip comenzó a circular en redes del usuario @italiacarolinasherrera, donde los internautas comenzaron un fuerte debate sorbe la situación.

“Se enojó”, “¿Por qué le preguntan por ella?“, ”Que molesto es que le pregunten por su hija“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales. No obstante, unos cuántos más criticaron una vez más a Christian por no responder.

“No responde, porque no sabe de ella”, “No habla de Inti porqué no va a verla“, ”Ya tiene rato que no la ve”, se lee en TikTok.

Cabe recordar que el cantante de mariacheño habló de su hija, durante su participación en el programa La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. Nodal platicó sobre diversos temas e incluso compartió reflexiones sobre su experiencia como padre y los aprendizajes que ha obtenido al observar el desarrollo de su hija, Inti.

Nodal habla muy poco en público sobre su hija, Inti.(Instagram)

Según relató el sonorense, su etapa como padre le permitió comprender mejor a sus propios padres y reflexionar sobre el sorprendente proceso de aprendizaje de los niños. Relató una anécdota que lo marcó profundamente. “Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando en algo me estoy pellizcando la oreja. También empiezo a disociar, se me pierde la vista cada que estoy pensando”, explicó.

Nodal relató que en una ocasión, mientras veía televisión junto a su hija, notó que ambos compartían el mismo gesto: “Estábamos los dos con la misma cara y los dos agarrando la orejita... Y dices tú, ¿Eso cuándo lo aprendió?”.

Sin embargo, desde el cumpleaños de Inti, en septiembre de 2024, Christian fue criticado ya que según internautas no la habría felicitado por medio de sus redes. El cantante estalló y aseguró que no la expondría públicamente.