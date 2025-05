Noroña arremete contra opositores por “lucrar” con la tragedia del buque Cuauhtémoc: “Carroñeros”

El presidente de la mesa directiva en el Senado pidió solidaridad en el caso del buque Cuauhtémoc (Cuartoscuro)

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, emitió un pronunciamiento sobre el accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn, Nueva York. Además de dar a conocer sus condolencias a las familias de las dos personas que murieron en el evento, arremetió contra quienes buscan lucrar con el accidente.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer sus condolencias a familiares y amigos de América Yamilet Sánchez, así como Adal Yair Marcos. Además, hizo un llamado a la solidaridad y declaró que:

“La derecha miserable y carroñera, (fue) una falla mecánica y están queriendo así lucrar con la tragedia. No cabe esa actitud miserable. Deberíamos estar en este momento unidos y solidarios con la familia del joven y la joven que perdieron la vida y en vez de eso están (diciendo) que es el buque que simboliza la nación. No. No tienen vergüenza. No tiene moral. No tienen principios”, dijo en un video.

El legislador de Morena arremetió contra quienes aprovecharon el choque de la embarcación para criticar a su partido político (X/ @LuisaAlcalde)

Cabe recordar que, horas después de que las autoridades dieron a conocer la noticia sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, dio a conocer un pronunciamiento, aunque generó polémica por aprovechar el suceso para criticar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"El Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos, mi solidaridad con ellos y sus familias. Lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con MORENA chocó. Así terminará la elección del poder judicial", escribió en su perfil de @kenialopezr junto con el video del instante en el cual la embarcación de la Marina chocó con la estructura metálica.

Claudia Sheinbaum lamenta que accidente del buque Cuauhtémoc “se use políticamente”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, expresó su pesar por el uso político que se ha dado al accidente del buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Marina mexicana, en el que fallecieron dos personas. Según informó la mandataria, tanto autoridades mexicanas como de los Estados Unidos ya están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del incidente.

A bordo del buque iban 277 tripulantes (EFE/ Ángel Colmenares)

Durante una visita oficial al estado de Baja California Sur, Sheinbaum ofreció una breve entrevista a medios de comunicación, en la que destacó la necesidad de priorizar la solidaridad ante la tragedia.

“Lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente, hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es (tener) solidaridad y esperar un poco a ver cuáles son las causas (...) hasta que no se haga la investigación no podemos saber, fue un accidente”, afirmó.