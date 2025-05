Claudia Sheinbaum responde a boicot contra elección del Poder Judicial

Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a votar el 1 de junio (Gobierno de México)

A dos semanas de la celebración de las primeras elecciones del Poder Judicial en México, algunos personajes de oposición han realizado un llamado a la ciudadanía para no participar en la jornada. Ante la tendencia de promocionar el boicot, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su respuesta.

En el marco de su participación en la presentación de proyectos prioritarios de infraestructura en el estado de Baja California Sur, la presidenta se refirió a la postura que han adoptado personajes como el expresidente Vicente Fox y organizaciones que llegaron a respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz en las elecciones del 2024.

“Como ya va a ser la elección del 1º de junio, no, pues ya arreciaron las críticas; ya manifestaciones en contra de la elección al Poder Judicial, han arreciado las críticas contra nuestro gobierno, contra todas y contra todos. Pero, ¿saben qué?, el pueblo de México es mucha pieza y millones y millones van a salir a votar el 1º de junio y van a decir: ‘¡México es un país democrático y en México el único que decide es su pueblo! ¡El pueblo de México decide en nuestro país!’“, declaró ante los asistentes.

Vicente Fox ha llamado a no participar en las elecciones del Poder Judicial (X/@VicenteFoxQue)

Desde el pasado 16 de mayo de 2025, el expresidente Vicente Fox emprendió una campaña a través de diversos mensajes en los que ha invitado a la ciudadanía a no participar en las elecciones del Poder Judicial.

“Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto. Estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores. Esto no es una democracia, es control absoluto. Defendamos el estado de derecho”, fueron las líneas que escribió en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.

El 1 de junio de 2025 se renovarán 881 cargos del Poder Judicial (Facebook INE México)

En la misma línea se han situado otros personajes como el empresario Ricardo Salinas. En tanto, exconsejeros como María Marván Laborde y Marco Antonio Bolaños han asegurado que se perfila un fraude electoral e, incluso, adelantaron el “fracaso” del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué se elegirá el 1 de junio de 2025?

El 1 de junio de 2025, México llevará a cabo elecciones para, por primera vez en la historia, renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Entre estos se incluyen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados de diversas instancias, como Tribunales Colegiados, Unitarios y Juzgados de Distrito.