Pedro Sola lanza polémico comentario sobre postura del Papa respecto a familias tradicionales

Junto a Pati Chapoy, Pedro Sola es uno de los conductores que iniciaron 'Ventaneando'.

En pleno Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, Pedro Sola arremetió contra el papa León XIV por un discurso que defiende la familia tradicional como pilar de la sociedad. Este sábado 17 de mayo, el conductor de Ventaneando compartió su indignación en redes sociales ante las palabras del sumo pontífice, pronunciadas un día antes ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede.

El papa León XIV llamó a los gobiernos a “aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas”, y aseguró que esto puede lograrse “invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer”. El mensaje provocó críticas por parte de activistas y figuras públicas, entre ellas, Sola.

Desde su cuenta en X, el presentador compartió una publicación que citaba textualmente al Papa, y escribió: “Mal empezamos, un salto hacia atrás de la Iglesia Católica, qué tristeza para el mundo. Lo único que provoca es culpa”. El comentario cobró fuerza por la fecha en que fue emitido, considerada un día clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Desde su cuenta en X, Sola compartió una publicación que citaba textualmente al Papa.

Otras polémicas

La inconformidad de Pedro Sola con el nuevo pontífice ya había quedado en evidencia días antes. El pasado 8 de mayo, durante la transmisión de Ventaneando, el conductor se mostró indiferente ante la elección de Robert Francis Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica. Al conocer que sería el nuevo papa bajo el nombre de León XIV, comentó: “Hoy tuvimos suerte porque por fin ya decidieron quién va a ser el papa”.

Sin embargo, el comentario no aludía al nombramiento en sí, sino al hecho de que la cobertura especial no interrumpiría más su programa. “Ya lo decidieron y ya no nos quita minutos”, dijo con tono irónico. Su compañera Linet Puente le preguntó si no había sentido emoción al ver el humo blanco, a lo que respondió: “A mí, como por qué. No me da emoción, al final de cuentas ya llegó”.

Aunque el papa León XIV ofreció un discurso inicial con un mensaje conciliador —“Dios nos ama a todos incondicionalmente”—, la reciente declaración sobre el modelo de familia ha reavivado tensiones, especialmente en una fecha dedicada a visibilizar y erradicar la discriminación hacia personas LGBTQ+.

La crítica de Pedro Sola no pasó desapercibida. En un contexto mundial que busca avanzar en la inclusión, sus palabras reflejan el sentir de un sector que considera preocupante que figuras religiosas perpetúen discursos que excluyen otras formas de familia. La discusión sigue abierta en redes y medios.

La inconformidad de Pedro Sola con el nuevo pontífice ya había quedado en evidencia días antes.