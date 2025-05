La jugosa fruta que te ayuda a mantenerte hidratado en días de calor y funciona como laxante natural

El consumo de una dieta equilibrada es esencial para mantenerse saludable durante la temporada de calor. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El melón, una fruta ampliamente conocida por su sabor dulce y refrescante, destaca no solo por su versatilidad en la cocina, sino también por los múltiples beneficios que aporta a la salud.

Esta fruta, compuesta en un 90% por agua, es una excelente aliada para mantener la hidratación, especialmente en climas cálidos o tras realizar actividad física. Además, su bajo contenido calórico y su riqueza en nutrientes esenciales lo convierten en una opción ideal para incluir en la dieta diaria.

El alto contenido de agua del melón no solo contribuye a la hidratación, sino que también ayuda al cuerpo a retener líquidos de manera más eficiente gracias a su aporte de electrolitos, como el potasio. Este mineral, presente en cantidades significativas en el melón, desempeña un papel clave en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento adecuado de los músculos.

El melón puede ser una fruta ideal para consumirse durante la temporada de calor. Foto: (Archivo)

Además, contiene fibra soluble y sorbitol, un compuesto que actúa como un laxante suave, favoreciendo el tránsito intestinal y ayudando a prevenir el estreñimiento.

El melón también es una fuente importante de vitamina C, un antioxidante que fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud de la piel.

Asimismo, las variedades de melón con pulpa anaranjada contienen carotenoides, como el betacaroteno, que benefician la salud ocular y cutánea. Estos compuestos antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, reduciendo el daño celular y promoviendo el bienestar general.

Por su sabor dulce y su textura jugosa, es condierada una fruta versátil que puede disfrutarse de diversas maneras.

Es común consumirlo solo, pero también se utiliza en ensaladas, batidos y otras preparaciones saludables. Su bajo contenido calórico lo convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada sin renunciar al placer de un alimento naturalmente dulce.

El melón contiene múltiples propiedades para mantener la hidratación en el cuerpo. Crédito: pxhere

En términos científicos, investigaciones publicadas en revistas especializadas han respaldado los beneficios del melón en la salud digestiva e hidratación. Por ejemplo, un estudio en The American Journal of Clinical Nutrition destacó que alimentos ricos en agua, como el melón, no solo hidratan, sino que también mejoran la retención de líquidos debido a su composición nutricional.

Por otro lado, análisis en Nutrition Reviews han señalado que el sorbitol y la fibra presentes en esta fruta estimulan la motilidad intestinal, facilitando la evacuación sin causar irritación en el colon.

El melón, además de ser una opción refrescante para los días calurosos, es un alimento que combina sabor y beneficios para la salud. Su capacidad para hidratar, mejorar la digestión y aportar nutrientes esenciales lo convierte en una elección ideal para personas de todas las edades, especialmente durante las temporadas de calor o en situaciones que requieran una hidratación adicional.