Nicolás Buenfil desea conocer a su abuelo Ernesto Zedillo y preguntarle esto

Nicolás mostró su inquietud por reunirse con su abuelo paterno (Foto: Archivo)

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, expresó su deseo de conocer a su abuelo, el expresidente de México Ernesto Zedillo, con quien no ha tenido una relación cercana.

En declaraciones recientes, el joven compartió su interés por escuchar de primera mano las experiencias de su abuelo durante su mandato presidencial y conocer más sobre su vida personal.

“Que me cuente cómo lo hace, qué hizo, todo, que me cuente historias de vida. Claro, estaría muy interesante. Me gustaría, sería vivirlo en primera persona, estaría muy impresionante”, comentó Nicolás.

En relación con este posible encuentro, Nicolás expresó su entusiasmo y esperanza de que pueda concretarse en algún momento. “No he podido verlo. Claro que me gustaría verlo, en algún punto, si se logra, estaría genial”, afirmó.

El hijo de Erika Buenfil y su reencuentro con su familia paterna

(IG: erikabuenfil50 // Archivo)

Nicolás ha estado fortaleciendo los lazos con su familia paterna desde que se reencontró con su padre, Ernesto Zedillo Jr., quien estuvo ausente durante gran parte de su infancia.

Este reencuentro se produjo en 2022, marcando un cambio significativo en la relación entre ambos. Desde entonces, padre e hijo han mantenido comunicación constante, algo que Erika Buenfil ha celebrado públicamente.

La actriz, conocida por su destacada trayectoria en la televisión mexicana, explicó que nunca consideró emprender acciones legales contra Ernesto Zedillo Jr. por su ausencia en la vida de Nicolás.

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Su prioridad, según sus propias palabras, siempre fue que su hijo pudiera contar con la presencia de su padre. “Lejos de pensar en demandas ni nada, que nunca en mi cabeza pasó, hubo sugerencias por supuesto, pero no, frijoles pero en casa”, declaró Erika, subrayando su enfoque en mantener la estabilidad familiar.

El distanciamiento entre Nicolás y su padre se remonta a los primeros años de vida del joven, cuando Ernesto Zedillo Jr. se separó de Erika Buenfil poco después de su nacimiento. Sin embargo, el reencuentro entre ambos ha permitido a Nicolás explorar una nueva etapa en su relación familiar, lo que ahora lo lleva a manifestar su interés por conocer a su abuelo.