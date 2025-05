Joven denuncia que fue víctima de un pinchazo en Metrobús de CDMX

El joven pudo tomar una fotografía de quien lo agredió al interior del Metrobús. Crédito: X/@luishf_5112

Un joven, identificado como Luis, denunció en redes sociales que fue víctima de un pinchazo en la Línea 2 del Metrobús en la Ciudad de México.

El joven detalló que subió a una unidad en la estación Etiopía cerca de las 16:00 horas, y en escasos segundos, sintió un piquete en la espalda.

A pesar de conocer los casos de pinchazos en el transporte público, Luis comentó que no le tomó importancia a lo que sintió debido a que había gente y es común que te golpeen con objetos.

“No le di importancia pero aún así me volteé. Me volteo y veo a este tipo pegado a mi espalda con su celular, o sea, lo que estuvo haciendo para pasar desapercibido con la gente que estaba al lado, fue poner el celular y abajo el piquete”, comentó.

Luis detalló que se alejó del sitio por precaución, pero en menos de un minuto comenzó a sentir mareos, calor, a sudar y a perder el equilibrio.

Luego de pasar un par de estaciones, el joven se bajó de la unidad para sentarse y esperar a que el efecto disminuyera, por lo que al sentirse un poco mejor le pidió al policía que revisara si tenía un piquete.

“Me acerco con el policía de la estación y le digo oiga me puede levantar la playera y decirme si tengo un piquete o sangre o así. Me levanta la playera y me dice que no se ve nada, solo tienes como un rasguño”, dijo.

El joven explicó que el efecto de somnolencia duró cerca de 20 minutos. Crédito: X/@luishf_5112

Luis comentó que al siguiente día acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar el hecho, y al momento de que le realizaron la prueba toxicológica, se encontró con una mujer que también fue víctima de un pinchazo.

Tras varios minutos, el joven vio llegar a otras cuatro mujeres a la clínica que refirieron haber sido víctimas de pinchazos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Además, comentó que los médicos le dijeron que el efecto de la sustancia duró poco tiempo en él debido a que es hombre, por lo que es común que los pinchazos sean en su mayoría hacia mujeres porque los síntomas suelen ser más fuertes.

Finalmente, Luis detalló que los médicos de la clínica le aseguraron que de manera diaria atienden entre 4 a 5 casos de personas que refieren haber sido pinchadas en el transporte público.

Cabe recordar que en el último informe de la Fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, se informó que había un total de 41 denuncias de pinchazos, esto hasta el 2 de mayo.