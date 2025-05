Así fue como Pepe Aguilar habría impedido el romance entre Christian Nodal y Ángela

Los cantante se conocieron durante una gira de la familia Aguilar. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

Christian Nodal nuevamente se encuentra en medio de la polémica tras revelar detalles inéditos sobre su colaboración con Ángela Aguilar en la canción “Dime cómo quieres”, durante una entrevista en el programa de YouTube “Zona de desmadre”, conducido por Mike Salazar.

En la conversación, el artista compartió aspectos personales y profesionales, incluyendo una confesión sobre los sentimientos que tuvo hacia la cantante cuando ambos coincidieron en la gira “Jaripero sin frinteras” de la familia Aguilar en 2018.

Según explicó Nodal, su interés por la hija de Pepe Aguilar surgió cuando él tenía 18 años y ella apenas 13. Durante su participación el sonorense quedó impresionado por el talento de la joven artista. “Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’”, comentó.

Tras conocerse en la gira "Jaripeo sin fronteras", Nodal invitó a Ángela a colaborar en una canción. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El intérprete de “Botella tras botella” también reveló que Pepe Aguilar, habría tomado medidas para evitar que ambos pasaran tiempo juntos.

“Yo la miraba y decía, ‘talentazo’...ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro (te voy a exponer suegro). Yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, explicó.

Los comentarios realizados por el mismo Christian Nodal parecen confirmar las especulaciones sobre el conocimiento previo que Pepe Aguilar tenía acerca de la relación entre el sonorense y su hija, Ángela.

El hijo de Antonio Aguilar dio a conocer durante una entrevista con Mariano Osorio cómo se sintió cuando se casaron Ángela y Nodal. “Las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. De repente pues si es un shock”.

Christian Nodal y Pepe Aguilar derrumbaron los rumores que apuntaban a que existía una mala relación entre ellos. (@pepe.aguilaroficial)

“Christian fue a hablar conmigo, con la familia. Pero la verdad creo que ellos ya tenían una historia desde que eran chiquillos. No sé, no fueron novios ni nada, pero hubo... Yo lo contraté a él en una gira y ahí se conocieron”, expresó.

En otro momento, declaró para Despierta América con Alan Tacher, que apreciaba a su ahora yerno, “Desde hace muchos años lo conozco, hay cariño”, aseguró.

Por otro lado, este fue un fragmento del discurso que les dedicó a Ángela y a Christian el día de su boda.

“Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida,

Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc.

TODO ES POSIBLE.

Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil.

Nunca será fácil.

Pero si existe amor verdadero,

¡ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS !

Pues entonces, TODO vale la pena.

Y todo siempre hará sentido.

Deseo de corazón que su amor sea uno de esos.

De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido.

Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero.

Responsabilidad y respeto.

Muchísimas felicidades. Pepe”.