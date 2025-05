Precio del dólar bajó y peso subió: ¿Cuál es el tipo de cambio este martes 13?

Crédito: Infobae

Luego de que el peso mexicano arrancó la semana con pérdidas, este martes 13 se recuperó cerrando la jornada con una apreciación de 1.19 %, es decir, con un precio de 19.40 pesos por dólar, su mejor nivel en varias semanas.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM, el comportamiento del tipo está relacionado al dato de inflación en Estados Unidos, que se ubicó en 2.3% anual, por debajo del 2.4% previsto por el consenso del mercado. Esta cifra alimentó las expectativas de una futura flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que impulsó al peso mexicano.

Mendoza señaló que el anuncio reciente de Donald Trump sobre la reducción temporal de aranceles entre Estados Unidos y China también reforzó el tono positivo en los mercados financieros globales. “El mercado está reaccionando a una narrativa de menor presión inflacionaria y a un posible alivio comercial entre potencias, lo que genera una combinación favorable para el tipo de cambio”, explicó.

No obstante, el gobierno mexicano aún enfrenta la suspensión temporal de importaciones de ganado por parte de Estados Unidos debido a la detección del gusano barrenador. Aunque se trata de una medida técnica y acotada, Felipe Mendoza advirtió que “este tipo de episodios pueden escalar si no se gestionan con diplomacia sanitaria”. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se ha registrado salida de capital extranjero. Con la reunión de política monetaria del Banco de México programada para el jueves, los analistas anticipan una semana volátil en la que cualquier señal externa podría alterar el equilibrio alcanzado.

Los pronósticos económicos para 2025





La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.