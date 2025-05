Pepe Mujica murió a los 89 años de edad (REUTERS/Cristobal Saavedra)

José Mujica, expresidente del Uruguay y referente de la izquierda en América Latina, murió este martes 13 de mayo de 2025, según confirmó el mandatario Yamandú Orsi. A lo largo de su vida y lucha, Pepe se relacionó con diversos liderazgos en el continente, incluso con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre quien llegó a tener una opinión particular.

Pepe Mujica, guerrillero y prisionero durante la dictadura cívico - militar en su país, cuya lucha lo llevó a ser presidente, fue un personaje fundamental para que la izquierda volviera al gobierno de Uruguay. Su trayectoria, así como desempeño una vez que se encontró en el poder ejecutivo, lo convirtieron en una de las voces más autorizadas para el movimiento en el continente.

Debido a ello, llegó a ser cuestionado sobre su punto de vista acerca de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diferentes momentos, es decir, cuando el político mexicano buscó la presidencia, una vez que se convirtió en presidente electo y cuando se encontró de manera formal en el desempeño del cargo.

El expresidente de Uruguay llegó a opinar sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador en diferentes momentos de su historia y aseguró que el movimiento debía trascender más allá de su figura (Facebook/Miguel Torruco Garza)

Cuál era la opinión de Pepe Mujica sobre AMLO

En el año 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encontraba en su cuarto año de gobierno, Pepe Mujica sostuvo una reunión con el entonces diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, quien lo cuestionó sobre su opinión sobre el presidente.

En su respuesta, Mujica reconoció que, en ese momento, el expresidente representaba “un cacho de esperanza en el pueblo mexicano”. No obstante, precisó que el movimiento del que formó parte debía trascender más allá de López Obrador.

“Creo que López Obrador representa un cacho de esperanza en el pueblo mexicano. Eso es lo más importante, pero la vida de López pasa y la causa queda. Hay que construir seres colectivos que representen eso y sostenerlos en el tiempo”, dijo en la entrevista.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje al expresidente uruguayo cuando comunicó que padecía cáncer (EFE/ Isaac Esquivel)

La esperanza, según Mujica y diversos pensadores de la izquierda, es un elemento esencial para aspirar a mejores condiciones de cara al futuro.

“En el mundo en el que vivimos lo que más crece es la incertidumbre y mañana no sabremos lo que será, pero necesitamos tener fe y un poco de esperanza porque eso nos motiva para vivir. Imagínate que la cabeza nos puso los ojos por delante, pudo haber sido útil tener un ojo atrás para cuidarte la espalda, sin embargo los colocó porque tenemos que pensar en el mañana. Tenemos que pensar en el futuro porque lo que pasó habrá sido como habrá sido pero ya no tiene vuelta por más que te quejes no tiene arreglo. Entonces debes soñar que es posible algo mejor”, mencionó.