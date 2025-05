MasterChef Celebrity Generaciones: ¿Quién será el eliminado hoy 11 de mayo?

MasterChef Celebrity Generaciones se puede ver por Azteca Uno

Esta noche, uno de los famosos de MasterChef Celebrity: Generaciones colgará definitivamente el mandil y se despedirá del sueño por un millón de pesos. Con seis eliminaciones a cuestas, el programa alcanza su séptimo capítulo con una carga emocional y competitiva que se ha vuelto cada vez más intensa.

Desde la primera flama encendida en el set, cada emisión se convierte en una ruleta donde el talento, la presión y los errores mínimos deciden el destino de los participantes. Hoy, la incertidumbre vuelve a apoderarse de la cocina más exigente de la televisión mexicana: un nuevo nombre será borrado del tablero, sellando su salida definitiva de la contienda gastronómica más mediática del año.

Nicky Chávez fue la más reciente eliminada Crédito: YouTube: MasterChef México

Antes del veredicto final, los concursantes deberán enfrentar pruebas clave como la temida ronda de eliminación y el reto de salvación. Bajo la mirada incisiva de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, no hay espacio para vacilaciones ni margen para el descuido. Cada ingrediente mal tratado puede ser sentencia; cada platillo, un pasaporte al adiós.

Nicky Chávez, la sexta eliminada de MasterChef Celebrity: Generaciones

La semana pasada, Nicky Chávez, hija del ícono del boxeo Julio César Chávez, fue la sexta eliminada. Su despedida conmocionó al público, no solo por su linaje, sino por la tensión que marcó su salida.

“La deliberación duró más de dos horas”, reveló días después, mostrando cuán cerrada estuvo la decisión. Ella formaba parte del equipo de La Nueva Generación, y su partida dejó un lugar vacío en esta competencia de cocina.

Nicky Chávez fue eliminada de MasterChef Celebrity (Foto: Azteca)

¿Dónde y a qué hora ver MasterChef Celebrity Generaciones?

Desde su estreno el pasado 30 de marzo por Azteca Uno, cada domingo a las 20:00 horas se ha convertido en una cita imperdible. El programa ha conseguido reconfigurar la narrativa de los concursos gastronómicos con su fórmula intergeneracional, donde distintas épocas de la farándula se baten a duelo entre cucharones y sartenes.

Famosos de cuatro generaciones se enfrentarán a una competencia gastronómica Crédito: TikTok: masterchefmx

Los que aún siguen en pie:

Los Clásicos: Ofelia Medina, Anabel Ferreira, Gaby Rivero

Generación Casete: Andrea Noli, Bárbara Torres, Luis Fernando Peña, Plutarco Haza

Los Millennials: Carlos Quirarte, Dani Valle, Lylo Fa, Rafa Polinesio

La Nueva Generación: Isaías Espinoza, Leslie Gallardo, Herly RG

MasterChef Celebrity vive su segundo reto de campo (Foto: Azteca)

El historial de eliminados hasta hoy:

Iram Mendiola Rosa Gloria Chagoyán Memo Ríos María José Magán Bobby Larios Nicky Chávez

(@MasterChefMx)

¿Quién será el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity?

Y esta noche se sumará un séptimo nombre a esa lista que nadie quiere protagonizar.

MasterChef Celebrity: Generaciones no da tregua. Cada participante ha mostrado destellos de genialidad culinaria, pero en esta competencia no basta con tener talento: se necesita temple, estrategia y, en ocasiones, suerte. La cocina no perdona. Y hoy, alguien lo aprenderá por las malas.

En redes sociales, los rumores hierven más rápido que cualquier caldo en ebullición. Algunos usuarios apuntan a Anabel Ferreira como la posible eliminada, mientras que otros señalan a Bárbara Torres. Pero la verdad se cuece a fuego lento y no se conocerá hasta que el programa levante su tapa esta noche.

(@MasterChefMx)