Diputada de Morena busca iniciativa para prohibir la sobreventa de vuelos nacionales

En caso de retrasos por parte de la aerolínea de 1 a 4 horas, ésta deberá proporcionar descuentos para boletos posteriores, hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas. Respecto a demoras mayores a 4 horas, el pasajero podrá elegir entre: a) el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio o b) transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto c) transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto.