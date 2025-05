Cae presunto asesino de “Canelo”, perro que murió por un martillazo en Sonora

Cae supuesto implicado en caso de maltrato animal. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Por su presunta implicación en un caso de maltrato animal que resultó en la muerte de un perro llamado “Canelo”, un hombre identificado como Andrés “N” fue detenido en Puerto Peñasco, Sonora.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el incidente ocurrió el pasado 5 de mayo en un domicilio ubicado en la colonia Brisas del Golfo, donde el animal, de raza mixta, fue golpeado en el cráneo con un martillo, lo que le causó la muerte de manera instantánea.

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, los hechos se registraron entre las 18:30 y las 19:00 horas en un inmueble situado sobre el bulevar Godoy y la privada Río Lerma.

El perro, que se encontraba amarrado a un poste en el patio frontal de la vivienda, fue atacado por el presunto agresor.

Detienen a presunto agresor de "Canelo", lo había agredido con un martillo. Foto: (AMIC Sonora)

La dueña del animal, Andrea, de 27 años, relató a medios locales que al salir de su casa notó que “Canelo”, un can de siete años, no se movía, algo inusual en él, ya que solía acercarse para jugar. Al llamarlo y no obtener respuesta, se acercó y descubrió que el perro tenía sangre en la cabeza y ya había fallecido.

La investigación ministerial reveló que un vecino captó imágenes de un hombre que deambulaba cerca del domicilio con un martillo en mano. Según las sospechas, el perro pudo haber reaccionado al desconocer al sujeto, quien lo habría golpeado con el objeto contundente.

Este material, junto con otros elementos recabados, permitió a las autoridades obtener una orden de aprehensión contra Andrés “N”.

El pasado 9 de mayo, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron el mandamiento judicial y detuvieron al imputado, siguiendo los protocolos del debido proceso. Actualmente, Andrés “N” se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La FGJE reiteró su compromiso con la protección de los animales y aseguró que continuará actuando con firmeza ante cualquier acto de violencia o crueldad hacia los seres sintientes.

Este caso ha generado indignación en la comunidad local y en redes sociales, donde usuarios han expresado su repudio hacia el maltrato animal y han exigido justicia para “Canelo”.

En México activistas defienden a los animales en situación de violencia. Foto: Twitter, @betoestrada_75

El maltrato animal en México es un problema grave y extendido. Se estima que el 70% de los animales domésticos sufren algún tipo de abuso, y cerca de 60 mil mueren cada año debido a ello.

Aunque 31 de las 32 entidades federativas cuentan con leyes que sancionan el maltrato animal, solo el 0.01% de los casos denunciados recibe una sentencia condenatoria, lo que refleja una alarmante impunidad.

Además, el país ocupa el tercer lugar en maltrato animal en Latinoamérica. La falta de aplicación efectiva de las leyes y la insuficiente sensibilización social agravan la situación.