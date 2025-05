Tiktoker explica por qué abandonó EEUU para criar a sus hijos en México: “Viven para trabajar y no para vivir”

La influencer explicó que la cultura de Estados Unidos es “consumista e hiper individualista” y que en México encontró una forma más humana de vida. (TikTok / @los.wisconsinitos)

Una creadora de contenido estadounidense generó revuelo en redes sociales tras compartir las razones que la llevaron mudarse a México junto a su familia.

A través de TikTok, en la cuenta que comparte con su esposo bajo el nombre Los Wisconsinitos, la mujer ofreció una reflexión profunda sobre las diferencias culturales entre Estados Unidos y México, señalando que la vida en su país natal se ha vuelto insostenible emocionalmente.

“Estados Unidos es dinero. México es vida. He intentado responder a esta pregunta con sinceridad muchas veces y hay muchas respuestas. Nunca pensé que me iría de casa. Me encanta estar aquí, pero debo decir la verdad: Estados Unidos puede ser bastante tóxico. La cultura predominante aquí es consumista e hiper individualista, lo cual es la antítesis de una buena vida”, expresó en un video que rápidamente se viralizó.

La influencer explicó que su decisión no tiene como objetivo encontrar una solución definitiva, sino ofrecer una alternativa de vida a sus hijos. “No sé si México será nuestro hogar permanente. Quizás no, probablemente ni siquiera. Pero sí quiero al menos darles a mis hijos la oportunidad de entender que hay un mundo allá afuera que no es como este lugar y que sus culturas son para vivir. Y que no todo tiene que ser ganar y gastar dinero. Se necesita dinero para sobrevivir y es importante, pero no es la razón de vivir”, comentó.

La perspectiva de la mujer se centra en ofrecer una crianza menos centrada en el consumo y más orientada a la experiencia cultural y lingüística. “Y en Estados Unidos, es la razón por la que la gente vive. Viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir. También quiero darles a mis hijos el regalo de un segundo idioma. En México, estarán inmersos en el idioma y espero que, al menos, lo dominen parcialmente en un año. Eso les abre la puerta para salir de Estados Unidos a cualquier país hispanohablante y llevarse bien”, añadió.

Finalmente, subrayó que su mudanza tiene un propósito más allá del escape. “Así que quiero irme de Estados Unidos para aprender una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y vivir”, concluyó.

Las declaraciones han provocado una ola de reacciones tanto a favor como en contra. Mientras algunos usuarios reconocen la valentía de romper con los esquemas tradicionales, otros cuestionan la visión idealizada de México. No obstante, el testimonio ha puesto nuevamente en la conversación el creciente fenómeno de ciudadanos estadounidenses que eligen México como nuevo lugar de residencia, no solo por motivos económicos, sino por una búsqueda de calidad de vida y bienestar familiar.