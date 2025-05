Maribel Guardia manda emotivo mensaje para Julián Figueroa a horas del Día de las Madres: “Me cuesta”

Maribel Guardia perdió a su hijo en el año 2023, víctima de un infarto (RS)

El Día de las Madres en México será una fecha cargada de emociones para muchos, incluida la actriz y presentadora Maribel Guardia, quien continúa enfrentando el duelo por la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, fallecido hace algunos años.

Fue el pasado 9 de abril de 2023 cuando Julián Figueroa, de 27 años, fue encontrado sin vida. La causa oficial de su muerte fue un infarto.

A horas de la celebración del 10 de mayo, Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram una fotografía inédita junto a Julián Figueroa, acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó su dolor por la ausencia de su hijo.

Esta es la foto que Maribel Guardia subió a su cuenta de Instagram (Ig/maribelguardia)

“Julián, hoy como cada 9, mi alma se llena de silencio. El tiempo no borra tu ausencia, ni tu amor, que viven en cada rincón de mi corazón”, escribió la actriz. En su publicación, Maribel manifestó que piensa constantemente en él y espera que, donde quiera que esté, haya encontrado la paz. “Te pienso, te extraño y te llevo conmigo, como una luz que nunca se apaga. Donde estás, hijo mío, te abraza la paz, donde estoy me cuesta encontrarme sin ti. Te amo por siempre”, agregó.

Además, la actriz acompañó la fotografía con una canción interpretada por su hijo: Cómo olvidar. Esto dice la letra:

“Y cómo olvidar el sabor de tus besos, tus lindas caricias, y tus ojos negros. Cómo olvidar, me niego a aceptarlo, me niego a entender, que no estás a mi lado. Y aunque estés lejos, siempre cerca te tendré, los kilómetros no importan, porque yo tendré tu piel. Y aunque estoy yo esperando ese momento, esperando ese reencuentro, en que yo a ti te amaré”.

La publicación de Maribel Guardia rápidamente se viralizó, generando una ola de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.

Maribel Guardia no supera la muerte de Julián Figueroa, según Marco Chacón

Marco Chacón, Imelda Tuñón y Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

En un encuentro con los medios de comunicación, Marco Chacón, pareja sentimental de la actriz contó sobre lo complicado que ha sido para ella tratar de superar la muerte del joven.

“Maribel se la pasa muy mal, todavía no lo supera, pero está trabajando. Es la mujer con la inteligencia emocional más alta que conozco en mi vida, no hay nadie como ella, está en el tenor de salir adelante, de luchar, es una mujer íntegra”.

Por otro lado, también habló de lo que Julián significó para él:

“Julián fue un hijo para mí, lo crié desde que tenía 2 años. Nuestra relación está cimentada en el respeto, en el cariño, en el amor propio, en el amor mutuo, en la admiración; se le llora muchas veces en muchos momentos, no es algo que quiera hacer frente a una cámara, pero por supuesto".