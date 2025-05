Qué tan bueno es tomar 7 tazas de café todos los días

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del café se remonta al siglo IX en Etiopía, donde, según la leyenda, un pastor llamado Kaldi observó que sus cabras se volvían más activas tras consumir los frutos de un arbusto.

Desde África, el café se extendió a Arabia, donde se perfeccionaron las técnicas de cultivo y tostado, y posteriormente llegó a Europa en el siglo XVI, convirtiéndose en un elemento central de la vida social y económica. Hoy en día, el café no solo es una bebida esencial en la rutina diaria de millones de personas, sino también un motor económico y cultural a nivel global, pero ¿Qué tan saludable es beberlo diario y en grandes cantidades?

Beber cuatro o cinco tazas de café al día puede ayudar a vivir más; sin embargo, tomar más de siete puede tener las siguientes consideraciones.

Tomar más de 7 tazas de café al día puede tener varios efectos en el cuerpo humano, tanto beneficiosos como perjudiciales. A continuación, se detallan algunos de ellos:

Beneficios

Aumento de la alerta y concentración: La cafeína presente en el café es un estimulante del sistema nervioso central, lo que puede mejorar la atención, la concentración y el estado de alerta a corto plazo. Mejor rendimiento físico: Estudios sugieren que la cafeína puede mejorar el rendimiento físico al retrasar la fatiga muscular y aumentar la oxidación de grasas durante el ejercicio. Protección contra enfermedades crónicas: Algunos estudios asocian el consumo moderado de café con un menor riesgo de desarrollar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y ciertos tipos de cáncer.

Riesgos:

Ansiedad e insomnio: El consumo excesivo de cafeína puede causar ansiedad, nerviosismo, irritabilidad e insomnio, lo que puede afectar la calidad del sueño y el descanso. Problemas digestivos: El café puede irritar el tracto digestivo y agravar problemas como la acidez estomacal, las úlceras y el síndrome del intestino irritable. Efectos cardiovasculares: Un consumo excesivo de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el riesgo de arritmias cardíacas en personas sensibles o con problemas cardíacos preexistentes. Deshidratación: La cafeína tiene propiedades diuréticas, lo que puede provocar una mayor pérdida de líquidos corporales y deshidratación si no se ingiere suficiente agua.

Es importante tener en cuenta que la sensibilidad a la cafeína varía de persona a persona y que un consumo excesivo puede provocar efectos adversos, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud preexistentes. Se recomienda moderar el consumo de café y no exceder las 400 mg de cafeína al día, que equivale aproximadamente a 4 tazas de café.

Por qué el café aumenta la esperanza de vida

Esta es una de las bebidas más populares y consumidas a nivel mundial, podría estar vinculado a una mayor longevidad y a una reducción del riesgo de diversas enfermedades, según investigaciones recientes. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Coimbra en Portugal, beber entre dos y tres tazas de café al día puede disminuir la mortalidad por todas las causas hasta en un 17%, incluyendo enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Este hallazgo, publicado en la revista Aging Research Reviews y respaldado por el Instituto de Información Científica sobre el Café (ISIC), sugiere que componentes como la cafeína y los ácidos clorogénicos desempeñan un papel clave en la preservación de los mecanismos biológicos del envejecimiento y en la protección contra el daño celular.

La investigación portuguesa también destaca que el consumo moderado de café podría aumentar la esperanza de vida saludable en hasta 1,84 años en personas mayores de 65 años. Sin embargo, los expertos advierten que no todas las personas deberían incluir cafeína en su dieta, ya que las recomendaciones deben adaptarse a las condiciones de salud individuales. Rodrigo Cunha, autor principal del estudio, subrayó la importancia de estas investigaciones en un contexto global de envejecimiento poblacional, señalando que el café podría ser una intervención dietética accesible y beneficiosa para mejorar la calidad de vida en la vejez.

Por otro lado, un análisis realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicado en la revista New England Journal of Medicine, refuerza la relación entre el consumo de café y una mayor longevidad. Este estudio, que evaluó a más de 400.000 personas de entre 50 y 71 años durante 14 años, concluyó que quienes consumían café diariamente reducían su riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, ictus, diabetes, infecciones y lesiones. Según los resultados, el consumo de cuatro a cinco tazas al día estaba asociado con una disminución del 14% en el riesgo de mortalidad, aunque no se observaron beneficios similares en el caso de los tumores.