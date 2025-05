Noroña asegura que Senado no puede bajar a candidatos judiciales: “Hicimos lo que teníamos que hacer”

El senador narró que AMLO estuvo dispuesto a ser desaforado | Foto: Facebook: Gerardo Fernández Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, volvió a cuestionar al Instituto Nacional Electoral (INE) por su resolución próxima frente a las impugnaciones presentadas contra ciertos aspirantes al Poder Judicial Federal.

El proceso electoral del 1 de junio ha estado marcado por ciertas irregularidades, donde ha destacado la presunta vinculación de candidatos con actividades criminales y nexos con el narcotráfico. Dicha situación fue evidenciada por el legislador ante las autoridades electorales, exigiendo su intervención para descartar a los aspirantes.

Aunque la resolución del INE sigue en proceso, el senador advirtió que, de no retirarse las candidaturas, presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por su parte, enfatizó que la institución organizadora tiene la obligación de determinar la idoneidad de los aspirantes a la elección judicial.

Noroña exige al INE hacer su trabajo

La solicitud del Senado aún se evaluará en el Consejo General del Instituto; sin embargo, se anticipó una posible dimisión a la petición del legislador, argumentando que el organismo no tiene la facultad de emitir un pronunciamiento de fondo y retirar candidaturas durante la campaña.

Aunque el INE no ha confirmado su rechazo, Fernández Noroña fue cuestionado sobre sus acciones frente al presente panorama, donde refrendó que, en caso de no resolver en favor de la solicitud, la Cámara Alta lo rechazará y acudirá al Tribunal Electoral.

“No hay mayor problema en el tema; el Instituto Nacional Electoral (INE) resolverá y si rechaza las impugnaciones tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, apuntó.

En caso de que las impugnaciones no prosperen, Noroña afirmó que el Senado de la República no tiene la autoridad para retirar candidaturas, ya que esta facultad no le corresponde según la ley.

Subrayó que el procedimiento correcto era actuar mediante las vías legales ante el INE, una acción que se llevó a cabo siguiendo los lineamientos establecidos: “Hicimos lo que teníamos que hacer”

“Cabe aclarar que, nosotros no hicimos público ningún dato. No vayan a acusarnos después de que estamos llamando a no votar por las personas que nosotros consideramos no idóneas”. comentó.

En su mensaje, el senador reiteró que no emitiría comentarios anticipados y aguardaría a que la instancia correspondiente se pronuncie sobre las impugnaciones. Además, señaló que, si el TEPJF tampoco toma una decisión al respecto, consideran que ya han cumplido con su parte.

Por otro lado, expresó su rechazo a la ola de especulaciones generada en torno a la Elección Judicial, argumentando que los rumores difundidos en la opinión pública solo generan confusión entre los votantes. “La elección será extraordinaria, el pueblo está atento al proceso y decidirá muy bien con su voto”.

“Es incorrecto el uso de estos casos de excepción para golpear el proceso que va muy bien, en el que participará la gente para decidir la integración del Poder Judicial Federal”, expuso.