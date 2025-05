Camilo Ochoa revela por qué La Mayiza amenazó a influencers y cantantes como Markitos Toys o Peso Pluma

El exmiembro del Cártel de Sinaloa reveló que los ataques contra 25 influencers y cantantes en volantes arrojados en Culiacán fueron por enemistades personales, no por vínculos criminales. (Captura de pantalla)

Carlos Ochoa, mejor conocido como el youtuber Camilo Ochoa y exintegrante del Cártel de Sinaloa, afirmó que la facción criminal conocida como La Mayiza, liderada por Ismael “El Mayo” Zambada, “El Mayito Flaco”, lanzó una campaña de amenazas contra influencers, youtubers y músicos sin razones criminales de fondo.

En entrevista con Adela Micha, Ochoa señaló que su inclusión en los volantes arrojados sobre Culiacán el pasado 9 de enero, junto con otros 24 nombres, respondió a un intento de sembrar miedo entre figuras públicas que se han visto relacionados directa o indirectamente con figuras de la facción rival de Los Chapitos.

“Salimos 25 en un volante. Que se ponga a investigar a ver si tienen vínculos con el narcotráfico y se va a dar cuenta que fue nada más por sembrar el terror, que están matando inocentes”, declaró.

El creador de contenido detalló que varios de los mencionados en los volantes fueron señalados sin ningún motivo real, sino por enemistades personales e incluso celos.

Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

Uno de los casos que mencionó con énfasis fue el de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, asesinado en Ensenada el 28 de marzo. “El pobre chavo, el hermano de Markitos Toys, era el más serio de todos. Tenía sus empresas. ¿Por qué? Simplemente porque les caían mal, porque eran amigos de Nini, o sea, una amistad”, sostuvo Ochoa, al referirse a Néstor Isidro Pérez Salas, quien durante años fue el jefe de seguridad de Los Chapitos.

“¿Por qué Markitos Toys? Porque me cae mal. ¿El Horny? Porque me bajó una vieja. ¿Roberto Tapia? Porque es compadre de Iván. ¿Peso Pluma? Porque era amigo del Nini”, detalló.

Ochoa criticó que estas motivaciones se usaran para justificar amenazas de muerte, atentados o campañas de desprestigio. “Imagínense que Los Chapitos empezaran a aventar volantes porque ‘ay, porque es amigo de este o del otro’”, dijo.

Gobierno no le ofreció protección

Camilo aseguró que hasta el momento ninguna autoridad federal o estatal se ha acercado a las personas amenazadas, ni siquiera tras la difusión pública de los volantes ni después del asesinato de Gail Castro.

“Al gobierno le vale madre si nos matan o no”, denunció. Y subrayó que la violencia ya no se dirige exclusivamente contra miembros del crimen organizado: “Ya no son ajustes entre facciones, están matando a creadores de contenido, mujeres, jóvenes. A mí me quisieron matar con mis hijos”.

Camilo Ochoa habló de los volantes en los que apareció. (Captura de pantalla)

La entrevista abordó también el trasfondo de la agresión contra Ochoa, quien explicó que su conflicto personal no es con La Mayiza, sino con Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, hijo del exlíder Dámaso López Núñez. Ochoa sostuvo que éste, molesto por una crítica sobre su padre, habría solicitado apoyo al Mayito Flaco para atentar contra su vida. “Me mandaron volantes, amenazas, un decapitado. Querían que pidiera perdón públicamente. Yo no lo iba a hacer, porque no les hice nada”.

Hablar del narco le da adrenalina

A pesar de que sus hijos han tenido que abandonar el país, que sus negocios han sido atacados y que vive bajo amenazas, Camilo insiste en seguir produciendo contenido relacionado con el narcotráfico.

“Ya estoy amenazado, entonces ni modo que me eche para atrás”, dijo. Ante la pregunta de Adela Micha sobre por qué no se retira del tema, respondió: “Me duele lo que está pasando en Sinaloa y en el país. Yo hablo porque el gobierno no está viendo quiénes son los que están generando la violencia”, afirmó.

Momentos después confesó que más allá de su indignación y del deseo de advertir sobre lo que ocurre en Sinaloa, hay un impulso personal que no ha logrado contener: la búsqueda de adrenalina.

“Siempre me ha gustado la adrenalina y se lo dije, me metí en eso por la adrenalina. No puedo estar tranquilo.”

Camilo Ochoa asegura que su único pleito es con Ocran Leaks, que según está manejado por El Mini Lic. (Captura de pantalla)

Reconoció que no ha asistido a terapia ni considera hacerlo. Dijo que, aunque sabe que hay riesgo real de muerte, no piensa retroceder: “Ya estoy amenazado, entonces ni modo que me eche para atrás”.

Adela Micha le respondió: “Entonces sí me das la razón”, a lo que él replicó: “Sí, me gusta la adrenalina. Aunque me mandaron un decapitado, salgo más bravo yo”.

Camilo Ochoa reveló cómo ha reorganizado su vida tras las amenazas. Explicó que envió a sus hijas mayores a Estados Unidos, donde estudian y residen actualmente, como una medida urgente de protección.

Sus hijos menores, en cambio, viven con él bajo medidas de resguardo. Describió que se encuentran en una casa de cuatro pisos con alberca, seguridad y educación en línea, sin contacto con el exterior: “Desde que salí de la cárcel, sus clases siempre han sido en línea”.

Crédito: Redes sociales

También admitió que ha reducido su vida social al mínimo y que toma precauciones extremas para evitar ser localizado, como no usar teléfonos móviles tradicionales, evitar conexiones Wi-Fi públicas y viajar en vehículos blindados. “Si veo que alguien se me pega es porque me viene siguiendo”, comentó.

Sobre su fuente de ingresos, aseguró que no depende del narcotráfico ni de facciones criminales, como han insinuado sus supuestos detractores. “Tengo propiedades, negocios que me dejan dinero, y las redes sociales también me generan ingresos”, explicó. Añadió que rechazó ofertas de reincorporarse al crimen organizado: “Sí me han ofrecido, pero no me interesa. Vivo bien. No me falta nada”.

Finalmente, Adela Micha le preguntó si vive con miedo. Camilo respondió: “Claro que miedo tengo, todos tenemos. Pero si me atacan a mí, me defiendo. Yo no me voy a quedar callado”.