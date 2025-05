Actriz de Televisa revela algunas de las claves para definir los sueldos de los famosos

Oka Giner se sinceró sobre el sueldo de los actores de Televisa. Credito:cuartoscuro

Una de las dudas más grandes en el público televidente es sobre los sueldos de los actores en los melodramas de Televisa, pues desde siempre se ha especulado que son de los mejores pagados en el medio.

Ante la incógnita, recientemente Oka Giner, actriz de Las hijas de la señora García, se sinceró sobre el tema en una dinámica de preguntas y respuesta para People en Español.

Y aunque no reveló la cifra exacta sobre las ganancias que reciben por cada melodrama, compartió algunos de los aspectos que se toman en cuenta para definir el salario de los famosos.

“Yo creo que una es la trayectoria y otra es un muy buen mánager. Esa es la clave de todo”, confesó ante los cuestionamientos.

Asimismo, reveló que existe una regla no escrita entre los actores, por lo que es imposible que algún colega del medio comparta el sueldo de alguien más.

“La verdad es que te mentiría si te dijera más o menos cuánto ganamos, o sea de verdad nadie pregunta, nadie dice. Es una regla como no escrita que si a mí alguien me pregunta sí me parecería como un poco de mal gusto. Nadie habla de cuánto ganamos”, aseguró.

La actriz reveló algunos detalles sobre el sueldo de los famosos. (TikTok / Oka Giner)

¿Cómo se le paga a los actores de Televisa?

De acuerdo con la intérprete de 32 años, existen diferentes maneras en las que un artista puede cobrar cuando se encuentra en una telenovela, pues no en todos los casos es igual.

“Hay actores que van por capítulo y hay actores que, como son muchos capítulos los que tiene que grabar, conviene mejor que se rente por mes, entonces tú fijas con la producción un sueldo al mes”, detalló.

Sin embargo, los actores que pertenecen a un sindicato no solo tienen el sueldo de su proyecto, también reciben algo extra a manera de que no sean explotados.

“En México tenemos nuestro sindicato, que es el ANDA, básicamente impide que nos exploten tanto y entonces también tienes un sueldo por parte del ANDA”, confesó.

Sin embargo, aclaró que dentro del ANDA hay algunos tabuladores que se dividen en primera parte, segunda parte, tercera parte, coestelar y estelar, los cuales se van definiendo con las horas de trabajo.

Giner contó la manera en que le pagan a los famosos. (TikTok / Oka Giner)

Además, la actriz agregó que los días festivos y los llamados en domingo se cobran al doble, y en algunos casos también al triple, al igual que las horas extra.

“Esos llamados nos gustan mucho a nosotros, claro que la producción lo va a evitar a toda costa, pero sí llegas a grabar un domingo o un día festivo se cobra triple”, finalizó.