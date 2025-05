Maria Gloria Hernández, diputada del Partido Verde, causa polémica tras asegurar que los animales no tienen derechos

Para la diputada no es necesario tomar cartas en el asunto en el tema de bienestar animal. (FB María Gloria Hernández)

La regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Gloria Hernández Madrid, ha generado polémica tras declarar públicamente que “ningún animal tiene derecho”, lo que ha provocado una ola de críticas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos animales.

La funcionaria, identificada como integrante del cabildo de una localidad mexicana, emitió esta afirmación en una publicación en sus redes sociales, la cual posteriormente eliminó ante la presión y el rechazo generalizado.

“Ningún animal tiene derechos; no puede existir el derecho de los animales. El único sujeto de derechos somos los humanos. Los animales pueden ser sujetos de tutela o protección; sólo para el caso de espectáculos cruentos (de acuerdo a recientes decretos de reforma a norma estatales y de la CDMX), pero aún así no puede ser referido que ‘… poseen una conciencia propia, lo que les permite percibir su entorno y ser capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, sentir estados afectivos y experimentar dolor, placer y sufrimiento…’, escribió en sus redes sociales en abril pasado.

CDMX participará en Marcha Nacional por los Derechos de los Animales Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Una burla a la lucha antiespecista?

La funcionaria estatal expresó su desacuerdo con el decreto, argumentando que, de aplicarse la reforma, la población no podría consumir productos de origen animal como pollo, pescado, camarones, carnitas o barbacoa, ni utilizar artículos fabricados con piel, como ropa y calzado. Además, cuestionó la deficiente técnica legislativa empleada en la elaboración de la reforma.

Tras recibir críticas, la regidora, quien tiene vínculos familiares con la tauromaquia, editó su publicación original en redes sociales, donde se burlaba de las implicaciones de la reforma al sugerir irónicamente que ahora los perros y gatos podrían heredar bienes de sus dueños.

En una publicación anterior, con tono sarcástico, escribió: “¡Y los pollos! Espero que ya tengan conciencia y que sepan que me van a nutrir con las proteínas que me aporten. Y como ya distinguen el bien del mal, que dejen de comer lombrices y sólo coman maíz, pero no transgénico”.

Finalmente, la también excandidata a la alcaldía de Apan hizo un llamado al gobernador Julio Menchaca Salazar para que vete la reforma en caso de ser aprobada por los cabildos. Lo invitó además a visitar las ganaderías para comprobar, según su dicho, que los toros de lidia “viven como reyes” y que “no sería justo” permitir la extinción de esa raza.

Pese a que intentó arreglar su comentario, usuarios en redes sociales lograron capturar el mensaje original. (María Gloria Hernández)

Atenta contra los principios de su partido

La declaración contrasta con la postura oficial del PVEM, partido que ha promovido diversas iniciativas legislativas en favor del bienestar animal. Por ejemplo, en diciembre de 2023, diputados del PVEM impulsaron reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para incluir contenidos ecológicos en todos los ciclos educativos, promoviendo el trato digno y respetuoso hacia los animales.

Además, en octubre de 2023, el PVEM presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta para reformar el Código Civil, reconociendo la tutela responsable de animales como “seres sintientes” y garantizando su bienestar físico y mental.

El partido se ha caracterizado por promover el bienestar animal, lo que va totalmente en contra de lo que aseguró la legisladora. (Andina)

La contradicción entre las acciones legislativas del partido y las declaraciones de la regidora ha sido señalada por diversos sectores. Organizaciones como AnimaNaturalis han rechazado el uso de animales en actividades promocionales, enfatizando que los animales no deben ser utilizados como entretenimiento o publicidad.

Ante la controversia, se espera que el PVEM emita una postura oficial respecto a las declaraciones de la regidora y refuerce su compromiso con la protección y el bienestar animal. La situación pone de relieve la importancia de la coherencia entre las acciones individuales de los representantes y los principios que el partido promueve a nivel nacional.