Inspirada por su mamá, Biby Gaytán, Alejandra Capetillo sorprende a su esposo con significativo regalo

Alejandra Capetillo sorprende a su esposo, Nader Shoueiry, con un reloj lleno de simbolismo tras su boda civil (Foto: alecapetilloga)

Inspirada por un gesto significativo de su madre, Alejandra Capetillo, hija de los reconocidos actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sorprendió a su esposo, Nader Shoueiry, con un regalo cargado de simbolismo emocional.

La joven influencer decidió obsequiarle un reloj, un detalle que representa el valor del tiempo compartido en su reciente etapa como matrimonio. Este gesto tuvo lugar pocos días después de que la pareja celebrara su boda civil en España, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Alejandra compartió el momento a través de sus redes sociales, donde suele mantener una relación cercana con sus seguidores. En un video, la joven mostró cómo preparó una cena especial para su esposo, mientras recordaba un regalo que recibió de su madre.

La boda religiosa de Alejandra y Nader combinará tradiciones mexicanas y libanesas en una Hacienda en Hidalgo (Foto: alecapetilloga)

Un regalo que simboliza el tiempo a compartir

Ale relató que, antes de mudarse a España, Biby Gaytán le entregó un reloj que había usado durante toda su vida, un objeto que para ella tiene un profundo valor sentimental.

“Mi mamá tenía un reloj que yo se lo vi toda mi vida, literalmente me acuerdo de mi mamá con ese reloj en su brazo, desde que tengo conciencia… Y yo jamás pensé que mi mamá quisiera regalarme ese reloj y el día que yo me fui de mi país para venirme aquí a España, me agarró la palma de la mano y me puso su reloj… ¿saben el valor emocional que tiene este reloj para mí?”, expresó Alejandra en el video.

La modelo le obsequió un reloj a Nader Crédito: Instagram

Inspirada por este gesto, Alejandra decidió replicar la tradición familiar y sorprender a su esposo con un reloj. Según explicó, este regalo simboliza la importancia del tiempo que comparten juntos y el deseo de valorar cada momento de su vida en pareja.

Durante la grabación, se observa cómo Nader abre la caja del obsequio, inicialmente pensando que se trataba de un unboxing de un producto común. Al descubrir el contenido, el empresario mostró su emoción, se colocó el reloj y abrazó a su esposa, en un gesto que reflejó la felicidad de ambos por este detalle significativo.

La inminente boda mexicana en Hidalgo

La pareja, que recientemente contrajo matrimonio civil en España, se encuentra en plena planificación de su boda religiosa, que se llevará a cabo en México.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo replica un gesto familiar al regalar un reloj como símbolo de unión (IG: @eduardocapetillog)

La ceremonia será un evento que combinará elementos de la cultura mexicana y libanesa, en honor a las raíces de ambos. La locación elegida para el enlace es la Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo, un lugar conocido por ser escenario de importantes celebraciones entre figuras públicas.

La boda religiosa será también una oportunidad para que Alejandra se reúna con sus padres, quienes no pudieron asistir a la ceremonia civil en España debido a compromisos laborales. La familia de ambos novios ha mostrado su apoyo constante durante esta etapa, y se espera que el evento sea un momento de unión tanto para los Capetillo como para los Shoueiry.