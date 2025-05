Este es el estado de salud de Linet Puente hoy 7 de mayo tras aparecer con un monitor cardíaco en Ventaneando

(IG: @ventaneando)

Linet Puente desató controversia en redes sociales tras aparecer con un monitor cardiaco en una transmisión en vivo de Ventaneando.

La conductora no mencionó nada al respecto durante el programa, pero sí compartió algunos detalles en cuanto terminó la transmisión.

Gracias a ello, se sabe que dicho monitor cardíaco (Holter) forma parte de una serie de estudios clínicos a los que se sometió para determinar su padecimiento, pues lleva varios meses sintiéndose mal y con la presión arterial baja.

“Este aparatito lo que hace es medir la frecuencia cardiaca, checar cómo están las cuestiones del corazón. Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión, a cada rato tenemos que estar llamando a la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión y sí la he tenido bastante baja”, contó en el Instagram de Ventaneando.

Aunque la conductora llevaba varias semanas sintiéndose mal, no fue hasta que sufrió un episodio mientras bañaba a su hijo que decidió acudir al médico.

“Se me fue la onda, no pude hablar. Obviamente, eso nos preocupó. Fui a ver al neurólogo, me hicieron una resonancia magnética, de ahí unos estudios de laboratorio y finalmente este estudio que fue un electrocardiograma”, explicó.

Hasta el momento, la conductora no ha recibido un diagnóstico sobre el origen de sus malestares, pero aseguró que compartirá cualquier actualización en Ventaneando.

“Así como nosotros ventaneanmos la vida de los demás, así también nosotros les contamos que pasa con la nuestra”, dijo.

¿Por qué se baja la presión arterial?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. En ocasiones, esta fuerza puede varias según múltiples favores, ya sea actividades físicas o enfermedades.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, existen tres tipos de presión arterial baja o hipotensión arterial:

“Ortostática: que ocurre al cambiar súbitamente de posición y dura pocos segundos o minutos; afecta más a los adultos mayores.

Mediada neuralmente: se presenta con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes cuando han permanecido mucho tiempo de pie.

Grave: producida por una pérdida súbita de sangre, por una infección o alergia intensa", se lee.

Existen diferentes causas que pueden dar origen a la hipotensión arterial que van desde una reacción a un medicamento hasta su posible relación con afecciones como diabetes, deshidratación, insuficiencia cardiaca o arritmias.