Arancel de Trump a películas extranjeras pone en riesgo inversión de 1 billón de dólares en México, revela Eugenio Derbez

Eugenio Derbez lo tiene claro: el arancel que el presidente Donald Trump instruyó imponer a películas extranjeras exhibidas en Estados Unidos, profundizaría la crisis que atraviesa Hollywood, aludida por el mandatario para justificar la medida proteccionista.

El domingo 4 de mayo, a través de la red social Truth Social, Trump indicó que instruyó al Departamento de Comercio y al Representante de Comercio a comenzar el proceso para imponer un arancel del 100% a toda película exhibida en el país que haya sido producida en el extranjero.

“Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos... Hollywood y muchas otras zonas de Estados Unidos están siendo devastadas”, escribió el mandatario.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Eugenio Derbez, quien en años recientes se consolidó como actor y productor en Hollywood, afirmó que el impuesto que el gobierno estadounidense pretende establecer tendría un efecto bumerán.

A favor de filmar en el extranjero

Derbez comparó los rodajes de los filmes Coda —ganadora al Oscar a Mejor Película en 2022— y Radical, hechos en Boston y Tamaulipas y Puebla, respectivamente. Mencionó que, aunque grabar fuera de EEUU es más barato, el principal motivo para hacerlo es que la historia determina la sede.

“La comunidad pesquera, esta pequeñita, quería contar esa historia y le regaló a la directora (Sian Heder), que creo creció allí y conoce a todo el mundo, le regalaron el hospedaje. Gracias a eso es que se filma en Estados Unidos. Pero normalmente se filma mucho en México por costos”, recordó.

Sin embargo, Derbez puntualizó que grabar en México tiene sus implicaciones. En el caso de Radical, el largometraje no pudo competir en premiaciones nacionales debido a que era acreditada como una película extranjera. “Ese tipo de cosas hay que considerar porque no es fácil etiquetarlas todas y decir ‘hay que filmar en EEUU... depende de la producción y de lo que quiera contar la historia. No creo que avance mucho (el arancel a filmes extranjeros)”, agregó

Compañías de streaming tirarán arancel de Trump

Aunque se dijo confiado de que estudios de Hollywood y, especialmente, las compañías de contenido streaming, impidan que el Departamento de Comercio y al Representante de Comercio imponga el arancel, advirtió que su análisis podría llevar a Netflix a pausar una inversión de un billón de dólares en México para producir series y películas durante tres años (de 2025 a 2028).

“Imagínate lo que eso significaría para Netflix, echar para atrás (esa inversión). Sería tirarlo a la basura. Amazon y todos estos estudios no creo que lo permitan porque les conviene mucho filmar fuera de Estados Unidos”, finalizó el actor.

