Tiktokers salen huyendo del hospital de Tlatelolco tras escuchar un lamento durante exploración urbana

Un grupo de jóvenes decidieron hacer una exploración urbana en el Hospital del ISSSTE “Gonzalo Castañeda”, el cual se encuentra lleno de graffitis y basura porque no está dando servicio desde 2011 por riesgo a un colapso estructural; sin embargo, estos tiktokers resultaron espantados por un supuesto lamento.

Los hospitales son lugares llenos de leyendas, pues mucha gente ha muerto en las instalaciones y hay quienes creen que sus almas quedan atrapadas ahí. En el video se pudo escuchar un grito y se vieron varios pies corriendo a toda prisa.

Un grupo de jóvenes salieron despavoridos en plena exploración urbana tras pedir que los espantaran Crédito: (TikTok/@jama_jb)

El usuario de TikTokl @jama_jb publicó dos versiones del clip, en uno si se quedó grabado el grito de supuesta ultratumba y en otro colocó una canción de caricatura para que no diera miedo a los espectadores —específicamente Corre Pocoyó, es una carrera—.

“Yo ma*e y mame que quería ir que quería ir al hospital de Tlatelolco (Nosotros al primer lamento que escuchamos)”, se pudo ver en la descripción del video.

El grito gutural se escuchó justo cuando alguno de los jóvenes enfocó su celular hacia un cuarto vacío, pues realmente ya habían revisado otras áreas.

Cabe señalar que los exploradores urbanos “pidieron” explícitamente que los espantaran, de acuerdo con ciertas creencias esto es algo que no se debe hacer, pues se considera una falta de respeto a los entes que supuestamente persisten en un lugar después de la muerte.

“En el video que tenemos completo se ve cómo ya habíamos revisado todos los cuartos, pero escuchamos un ruido al final y empezamos a pedir que nos asustaran, yo sé que por respeto no se hace eso, pero a eso íbamos”.

Es importante mencionar que se desconoce si el video se trata de alguna edición o una broma, pero se hizo bastante viral y generó comentarios como: "Les iba a decir que gpi, pero mejor ya no JAJAJAJAJA, hubiera gritado peor“, ”Me salio a las 9 am y con Pocoyo de fondo no da miedo, la vida es bella!“, ”Me río pero perfectamente podría ser yo", “el fantasma: primero que nada buenas noches”, entre otros.

Recomendaciones para una exploración urbana

Los exploradores urbanos usaron un silbato azteca de la muerte Crédito: (YouTube/@2swag.productions)

Para explorar lugares abandonados como hospitales o centros comerciales, donde puede haber delincuencia, riesgos de derrumbe y dependiendo de las creencias, cierta presencia de entes, se pueden seguir estas recomendaciones:

Seguridad:

Ve en grupo y avisa a alguien tu ubicación y hora de regreso.

Lleva linterna, guantes, casco y herramientas básicas.

No fuerces entradas ni dañes la propiedad.

Mantén una salida accesible en todo momento.

Precauciones:

Investiga antecedentes estructurales y áreas inestables para evitarlas.

Usa mascarilla por posibles materiales tóxicos.

Revisa pisos, techos y escaleras antes de avanzar.

No muevas objetos que puedan liberar polvo o derrumbes.

Exploración:

Documenta con fotos y notas respetando el lugar.

Evita hacer ruidos innecesarios

Ten un plan B por si debes salir rápidamente.

Creencias:

Mantén mentalidad escéptica pero respetuosa.

No realices actividades que puedan interpretarse como provocación.

En caso de percibir algo inusual, retírate calmadamente.

La preparación, precaución y sentido común son claves para explorar de manera segura y responsable estos sitios. Prioriza tu bienestar físico en todo momento.