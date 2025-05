CNDH rompe vínculos con organización de EEUU por campaña que criminaliza la migración

Protesta de migrantes frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Tapachula, Chiapas, el 10 de octubre de 2023. (EFE)

Este lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la terminación de su relación institucional con la organización estadounidense Partners of the Americas, luego de que se confirmara la participación de dicha entidad en el financiamiento de una campaña dirigida a disuadir la migración hacia Estados Unidos.

Según el comunicado emitido ayer por la CNDH, el 24 de abril fue notificada sobre la existencia de una serie de materiales audiovisuales —incluyendo anuncios, mensajes y videos— que forman parte de una campaña orientada a reducir los flujos migratorios. Esta campaña ha sido transmitida a través de diversos canales de televisión en México y, de acuerdo con la información recibida, habría sido financiada por Partners of the Americas.

Ante estos hechos, la CNDH estableció contacto con la organización para solicitar información relacionada con la producción, difusión y financiamiento de los contenidos mencionados. Hasta el cierre de esta nota, la institución no ha recibido respuesta oficial por parte de Partners of the Americas, ni se ha proporcionado detalle alguno sobre los recursos utilizados ni el objetivo específico de la campaña.

La CNDH remarcó que rechaza la criminalización de la migración integral. (@CNDH)

La CNDH señaló que su relación con dicha organización estaba formalizada mediante un Memorando de Entendimiento firmado el 6 de diciembre de 2023, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2025. El documento contemplaba acciones conjuntas orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos, en particular aquellos vinculados con las personas trabajadoras migrantes en el contexto de la organización del Mundial de Futbol FIFA 2026, a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras la difusión de los materiales y la ausencia de respuesta de Partners of the Americas, la CNDH tomó la decisión de dar por terminada su colaboración con la organización. La institución también expresó su postura en relación con el fenómeno migratorio, destacando que este tiene múltiples causas de origen estructural, y que las respuestas de los Estados deben enfocarse en su atención integral y en el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes.

En su comunicado, la CNDH reiteró que mantendrá su labor en favor de la protección de los derechos de esta población, e hizo un llamado a los gobiernos de la región, con énfasis en el gobierno de Estados Unidos, a coordinar políticas públicas orientadas a la atención de las causas de la migración irregular, así como a garantizar condiciones de respeto, protección y acceso a servicios para las personas en situación de movilidad.

El anuncio se da en un contexto en el que han comenzado a circular, en medios de comunicación y redes sociales en México, contenidos audiovisuales dirigidos a personas migrantes, en los que se advierten consecuencias negativas por intentar cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos. Algunos de estos mensajes fueron emitidos durante transmisiones de eventos deportivos en horarios de alta audiencia.