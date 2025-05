Luisa María Alcalde niega que cambios en reglas y lineamientos estén dirigidas a alguien en particular

La dirigente nacional de Morena llamó a la unidad. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebró su Consejo Nacional este domingo 4 de mayo de 2025. En la convocatoria, consejeros y miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acordaron una serie de acuerdos contra el nepotismo, así como relaciones con poderes fácticos y actos anticipados de campaña. Al respecto, Luisa María Alcalde negó que las nuevas reglas hayan sido aprobadas por personas en particular.

Durante una conferencia de prensa posterior a la realización de la reunión en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) brindó una conferencia de prensa en compañía de otros personajes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En el espacio, dio a conocer su confianza en quienes buscan cargos de elección.

“Lo importante de este Consejo era establecer las reglas claras. Qué se vale y qué no se vale. No es que vaya dirigido a una persona en particular, de ninguna manera, sino que es un momento idóneo para decir ‘vamos hacia adelante’. Falta para 2027, hay que hacer siempre trabajo con la gente, a ras de tierra y establecer las reglas sobre nuestros comportamientos, cuáles son válidos y cuáles no”, mencionó Alcalde.

La senadora morenista, Andrea Chávez, acudió al Consejo Nacional (X: @AndreaChavezTre)

Antes de la reunión del Consejo General, sucesos como el retraso de la entrada en vigor de la reforma política contra el nepotismo electoral hasta el 2030, así como actos de campaña anticipada pusieron al descubierto a algunos integrantes del partido guinda y aliados. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció acerca de la situación.

Cabe recordar que la senadora Andrea Chávez Treviño llegó a ser señalada por legisladores de oposición tras promocionar su imagen en ambulancias utilizadas para una campaña de salud en el estado de Chihuahua. En dicho caso, la presidenta pidió a integrantes de su partido apegarse a los tiempos oficiales.

Otro de los casos que generó revuelo fue el del supuesto interés de Saúl Monreal Ávila por sustituir a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas, que será renovada en 2027. Aunque fue beneficiado por el retraso de la aplicación de la reforma hasta 2030, Sheinbaum Pardo pidió a su partido aplicarla a partir del 2027.

Saúl Monreal busca la gubernatura de Zacatecas, aunque los lineamientos se lo podrían impedir (Cuartoscuro)

A pesar de la singularidad y visibilidad de los casos, la presidenta nacional de Morena negó que hayan sido los causantes del impulso de lineamientos contra el nepotismo y actos anticipados de campaña en el partido. Por el contrario, dijo:

“Creemos que hay un compromiso real por parte de las mujeres y los hombres que hoy aspiran a representarnos en el futuro como futuros gobernadores de los estados. Ellos habrán de tener claridad sobre qué se acaba de aprobar hoy y respetar esos lineamientos. También decir que existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la Comisión de Elecciones”.