Pinchazos en el metro: cómo aplicar los Primeros Auxilios ante un ataque en el transporte público

Ante la creciente preocupación por posibles casos de intoxicación por pinchazo en espacios públicos como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro o el Metrobús, esta es una guía de primeros auxilios diseñada para actuar de manera segura y efectiva mientras se espera la llegada de los servicios médicos de emergencia, luego de activar el protocolo de atención.

Este protocolo busca ofrecer pasos claros para proteger tanto a la persona afectada como a quienes intentan asistirla, priorizando la seguridad y la atención inmediata.

Ante una situación de alarma, lo primero es garantizar la seguridad de la escena. Antes de acercarse a la persona afectada, es fundamental asegurarse de que el entorno sea seguro, evitando cualquier confrontación con el posible agresor y alejándose del flujo de personas. Esto minimiza riesgos adicionales tanto para el auxiliador como para la víctima.

El siguiente paso es la activación del protocolo de emergencia. En el caso de encontrarse en el metro, se debe accionar la palanca de emergencia o solicitar ayuda al personal del transporte. Además, es crucial llamar al 911 o al número local de emergencias para garantizar que los servicios médicos lleguen lo antes posible.

Una vez asegurada la ayuda, se procede a la valoración inicial del paciente. Esto incluye evaluar si la persona está consciente y responde al hablarle. Si está consciente pero presenta síntomas como náuseas o mareos, se recomienda mantenerla en posición sentada o recostada de lado, conocida como posición lateral de seguridad.

En caso de que esté inconsciente pero respire, también debe colocarse en esta posición para prevenir complicaciones como la broncoaspiración.

En situaciones donde la persona esté inconsciente, se debe verificar que no haya obstrucciones en la vía aérea, como chicles, vómito o sangre. Si es necesario, se puede realizar una maniobra de apertura de la vía aérea mediante la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón, siempre y cuando no haya sospechas de trauma cervical.

Si la persona deja de respirar, se debe iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP), pero únicamente si se tiene el conocimiento adecuado para realizarla.

Mientras se espera la llegada de los servicios médicos, es importante mantener una vigilancia constante de los signos vitales. Esto incluye observar la frecuencia respiratoria, verificar si la respiración es rápida o superficial, tomar el pulso radial (en la muñeca) o cervical (en el área del cuello) si es posible y evaluar el nivel de consciencia, comprobando si la persona responde a estímulos o habla de manera coherente.

De igual manera, es importante recordar lo que no se debe hacer en estos casos.

Entre las acciones se encuentran no succionar la zona del pinchazo, no aplicar sustancias como saliva, agua oxigenada o alcohol sobre la herida, no administrar alimentos, bebidas o medicamentos, evitar mover bruscamente a la persona si ha perdido el equilibrio y no intentar cortar la piel para extraer la sustancia. Estas prácticas no solo son ineficaces, sino que pueden agravar la situación o causar infecciones.

En cuanto a los cuidados inmediatos, se recomienda no tocar directamente la herida. Si esta es visible, debe cubrirse con un pañuelo limpio sin ejercer presión.

Además, es importante anotar o recordar detalles clave como la hora en que comenzaron los síntomas, los síntomas observados (mareo, náuseas, debilidad) y si hubo testigos o sospechosos presentes.

Otro aspecto fundamental es tranquilizar y contener a la persona afectada. Mantener la calma y transmitir serenidad puede ser crucial en estos momentos. Si la persona está somnolienta, no se debe permitir que se duerma.

Finalmente, al llegar los servicios médicos, es esencial proporcionar toda la información recopilada. Esto incluye los síntomas observados, la hora aproximada del evento, cualquier dato sobre una posible sustancia involucrada y, si se conoce, información básica sobre la persona, como su nombre, edad y posibles alergias.

Este protocolo busca ofrecer una guía clara y práctica para actuar en situaciones de emergencia relacionadas con posibles agresiones por pinchazo. Su correcta aplicación puede marcar una diferencia significativa en la atención inicial y en la posterior intervención médica.