Pepillo Origel asegura que fue él quien ayudó a Daniel Bisogno a ser famoso, no Pedro Sola

La reciente muerte de Daniel Bisogno ha generado una serie de versiones encontradas sobre cómo inició su carrera en el mundo del espectáculo. Mientras algunos aseguran haber sido clave en su llegada al programa ‘Ventaneando‘, otros desmienten estas afirmaciones, lo que ha dado lugar a un debate entre figuras destacadas del medio.

Según Pedro Sola, fue él quien presentó a Bisogno con Pati Chapoy, lo que habría marcado el inicio de su trayectoria en la televisión. Sin embargo, esta versión fue refutada por Juan José Origel, quien asegura que fue él quien le dio su primera oportunidad en la radio.

De acuerdo con el relato de Pedro Sola, su primer contacto con Daniel Bisogno ocurrió en un contexto radial. Según explicó, Bisogno le pidió que lo llevara a conocer a Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando‘. Sola accedió a la solicitud y lo presentó en el foro del programa.

Aunque Chapoy solo disponía de cinco minutos para recibirlo, esos breves instantes fueron suficientes para que decidiera contratarlo. “Decidió darle trabajo en la empresa”, recordó Sola, atribuyéndose un papel fundamental en el inicio de la carrera de Bisogno.

La versión de Pepillo Origel

No obstante, esta versión fue cuestionada por Juan José Origel, conocido como Pepillo, durante una conversación con Maca Carriedo en su canal de YouTube.

Origel desestimó la afirmación de Sola, asegurando que este ni siquiera conocía a Bisogno en ese momento. “Pedrito ni lo conocía, que no se haga pende...”, declaró Origel, quien describió a Sola como alguien muy dedicado a su trabajo en ese entonces. A pesar de sus comentarios, Origel destacó su aprecio por Sola, calificándolo como un amigo cercano desde su tiempo compartido en ‘Ventaneando‘.

Origel ofreció una versión alternativa sobre los inicios de Bisogno, señalando que fue él quien le dio su primera oportunidad en la radio. Según explicó, la recomendación provino de Angélica Ortiz, madre de Angélica María y tía de Daniel Bisogno. Ortiz se acercó a Origel para pedirle que ayudara a su sobrino a ingresar al medio.

“Don Mario Vázquez Raña me llevó al radio y ahí tenía que meter cosas de sociales y de espectáculos. Ahí yo le di el primer trabajo a Daniel Bisogno porque la mamá de Angélica María, Angélica Ortiz, me habló y me dijo: ‘Fíjate que tengo un sobrino, Daniel Bisogno, que quiere trabajar en radio (...) ¿No le puedes dar trabajo?’”, relató Origel. Según su testimonio, fue en ese momento cuando Bisogno comenzó su carrera profesional.

Aunque Origel admitió que no mantenía una relación cercana con Bisogno, expresó su tristeza por su fallecimiento, especialmente por el impacto que esto podría tener en la hija del conductor. “No te voy a decir que éramos amigos. No tenía su teléfono, ni él tuvo el mío, pero sí me dio mucha tristeza que se murió, sobre todo por su niña, porque para él haber sido papá después de tanta trifulca... la amaba a la niña”, comentó.