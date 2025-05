Arturo Carmona desmiente que su hija Melenie Carmona apoye a Cruz Martínez en el proceso legal contra Alicia Villarreal

Arturo Carmona niega que su hija esté a favor de una persona en la batalla legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

En medio de la disputa legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, uno de los nombres que más ha salido a relucir es el del actor Arturo Carmona, pues al ser la expareja de la cantante es cuestionado constantemente sobre el tema.

El galán de telenovelas se ha limitado a expresar que su apoyo es para su hija Melenie Carmona, por lo que se ha comenzado a especular que la cantante de regional mexicano le prohibió intervenir en el tema.

Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, Carmona compartió para los micrófonos de Sale el sol que no hay ninguna limitante por parte de alguna persona, simplemente no tiene por qué hablar de una situación que no le concierne.

“Principalmente porque es un tema legal, lo que uno pueda decir complica mucho cualquier cosa. Entonces no puedo yo decir nada por mí, por una situación de sentido común, no porque alguien me haya prohibido algo”, explicó.

Ante la pregunta sobre si será necesaria su presencia en los tribunales para las proximas audiencias entre la cantante y el productor musical, se limitó a decir que no puede hablar más sobre el tema.

El galán de telenovelas no interviene en la batalla legal de su exesposa por "sentido común" |Créditos: Cuartoscuro - IG, mtzcruz

Melenie Carmona no se mantiene imparcial en la batalla legal de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez

Desde la denuncia pública y legal de ‘La güera consentida’ contra Cruz Martínez, su hija Melenie Carmona no ha expresado su opinión públicamente sobre el tema, lo que ha desatado rumores de que apoya al productor musical, situación que desmiente completamente Arturo Carmona.

“Mi hija no está apoyando a nadie. Mi hija siempre ha subido a redes sociales frases que mucha gente la replica, no por una situación que esté viviendo su papa, padrastro o su mamá, es algo que siempre ha hecho mi hija”, explicó.

“La gente lo ha relacionado como si fuera apoyo hacia alguien, pero realmente no ha apoyado a nadie públicamente”, agregó.

Finalmente, dijo sentirse orgulloso de que la joven haya decidido independizarse, pues considera que es una decisión que debía tomar, pero lo que más llamó la atención es que aseguró que no es imparcial en el caso legal de su mamá y su padrastro.

Arturo Carmona aseguró que su hija no esta imparcial en la batalla legal de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Cabe recordar que la cantante de Te aprovechas y Te quedó grande la yegua ya tuvo su primer audiencia con Cruz Martínez, pero por cuestiones de cambios en el equipo legal del productor tuvo que ser pospuesta.