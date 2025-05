Javier Ceriani afirma que Lupillo Rivera intentó golpear a Paty Navidad en LCDLF: “Violencia imperdonable”

Lupillo Rivera sale anticipadamente de 'La Casa de los Famosos All Star' tras polémica presunta de violencia (Archivo)

El cantante Lupillo Rivera ha sido señalado por presuntamente protagonizar un incidente de violencia dentro del reality show La Casa de los Famosos All Stars, lo que habría llevado a su salida anticipada del programa.

Según el periodista Javier Ceriani, el artista habría tenido una discusión con la actriz Paty Navidad, que escaló hasta el punto de que otra participante, Niurka Marcos, intervino para evitar que la situación se agravara.

Aunque Rivera argumentó que su salida se debió a problemas de salud, las versiones sobre un posible acto de agresión han generado controversia.

El 30 de abril, Lupillo Rivera anunció su salida del programa en un discurso en el que explicó que enfrentaba una “situación médica crítica” que le impedía continuar en la competencia.

El cantante atribuye su salida a problemas de salud, despidiéndose con emotivo discurso al público y compañeros (Endemol Shine)

Durante su despedida, el cantante expresó: “Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho”.

Sin embargo, según lo reportado por Javier Ceriani, esta no sería la verdadera razón de su partida.

Ceriani afirmó que la salida de Rivera podría estar relacionada con un incidente ocurrido en un baño del set del reality.

Según su versión, el cantante habría tenido una discusión con Paty Navidad que escaló hasta un punto crítico.

“Lupillo, aparente y alegadamente, habría violentado a Paty Navidad. Empiezan a discutir, Paty es la preferida de la empresa y Niurka se metió a salvar para que Lupillo no golpeara a Paty”, declaró el periodista argentino.

Javier Ceriani afirma que un altercado con Paty Navidad habría desencadenado la salida de Lupillo Rivera (Archivo)

Además, Ceriani enfatizó que, de confirmarse esta versión, no se trataría de una simple discusión, sino de un acto de violencia que habría sido considerado inaceptable por la producción del programa.

Por otro lado, Jimena Gállego, conductora del programa, también dejó entrever que la salida de Rivera podría estar relacionada con un conflicto interno.

En un fragmento compartido por Ceriani, Gállego ensayaba para dar la noticia al aire y mencionó:

“Se va un ‘All Star’, explotó la bomba y hoy veremos partir a uno de los titanes antes de lo esperado, Lupillo o Niurka, uno de los dos abandona ‘La Casa’. ¿Qué pasó? Los detalles esta noche por Telemundo”.

Testimonios señalan que Niurka Marcos intervino durante la discusión para evitar mayores conflictos en el set (Foto: Instagram)

Estas declaraciones han alimentado las especulaciones sobre un posible altercado que habría precipitado la salida del cantante.

Ceriani también cuestionó la versión oficial de Rivera sobre sus problemas de salud, sugiriendo que la producción del programa habría optado por manejar la situación de manera discreta para evitar un escándalo mayor.

“Si fue una discusión donde Lupillo quizo golpear a Paty Navidad y se tuvo que meter Niurka, no hubo una discusión, hubo un acto de violencia imperdonable de un participante hombre contra una mujer. Dudo que por una simple discusión lo hayan echado de ‘La Casa’”, comentó el periodista, quien aseguró que continúa investigando los detalles detrás de este controversial episodio.

La producción de 'La Casa de los Famosos' habría manejado discretamente las razones detrás del incidente (Archivo)

La actual temporada de ‘La Casa de los Famosos All Star’ no ha logrado alcanzar el éxito esperado, pero la salida de Lupillo Rivera ha generado un gran revuelo entre los seguidores del programa.

Mientras tanto, la versión sobre un posible acto de violencia contra Paty Navidad sigue siendo un tema de debate, y se espera que en los próximos días se esclarezcan los hechos.