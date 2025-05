Programa boliviano parodia la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar con canción de Cazzu

Bailarines y actrices presentaron una historia inspirada en la relación entre Nodal y Ángela. (@ca88195 / @lagranbatallabo)

En marzo pasado, la cantante argentina Cazzu lanzó su sencillo “Con otra”, tema que rápidamente generó un gran revuelo en redes sociales.

La composición fue objeto de numerosos comentarios por parte de los seguidores de la artista, quienes interpretaron la letra como una posible indirecta a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se casaron poco después de la separación del sonorense con la rapera y a tan solo mese del nacimiento de su hija, Inti.

A pesar de las especulaciones, Julieta Cazzuchelli, se encargó de aclarar que la canción no está dirigida a ellos. “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía. Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz, está todo bien”, expresó la artista en varias declaraciones.

En relación a Ángela Aguilar, Cazzu fue enfática al negar cualquier sentimiento negativo hacia ella o la pareja. “No la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ellos y, de hecho, si son felices, me encanta”, aseguró.

En el programa boliviano “La Gran Batalla” aparecieron bailarines interpretando a Ángela y Nodal. (@ca88195 / @lagranbatallabo)

A pesar de las aclaraciones, los fanáticos continúan debatiendo sobre la posible conexión entre la letra del tema y los eventos mencionados, lo que ha contribuido a mantener la canción y a Cazzu en medio de la polémica.

En esta ocasión “Con otra” volvió a resurgir en redes sociales debido al programa “La Gran Batalla”. Una competencia de talento y entretenimiento de Red Uno, Bolivia, donde famosos y bailarines imitan a artistas.

Para las presentaciones los concursantes incluyen baile, canto y playback. En la última transmisión del programa destacó un número musical inspirado precisamente en el polémico tema de Cazzu.

La intepretación estuvo a cargo de la actriz e influencer boliviana, Alexia Dabdoub, quien encarnó a la cantante argentina. La escena dio inicio con la artista caracterizada como Julieta en el video oficial de la canción.

Televisión boliviana se burla de Nodal y Ángela Aguilar. (TikTok/ca88195)

A continuación el público reaccionó sorprendido porque en el fondo apareció una pareja. Se trataba de dos bailarines vestidos y actuando como Ángela Aguilar y Nodal.

“Solo ellos se atreven a poner a Ángela y a Nodal estuvo épico”, “Gran presentación”, “Pepe Aguilar prepara la demanda”, “Este tendría que ser el video oficial”, “Etiqueten a Ángela”, “Ni la Rosa de Gaudalupe se atrevió a tanto”, fueron algunas de las reacciones por parte de internautas en la paltaforma de TikTok.

Cabe recordar que también el programa mexicano La Rosa de Guadalupe transmitió un capítulo que, según diversas interpretaciones, estaría inspirado en la relación entre los cantantes, el cual lleva por título, “Fan de su relación”.