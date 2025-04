Reunión entre jefes de Cárteles Unidos y del CJNG desató bloqueos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, revela especialista

Foto: @josuealeexis

Los narcobloqueos ocurridos el 23 de abril en 29 municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, fueron provocados con la intención de que varios jefes de la droga, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Cárteles Unidos (CU), escaparan para no ser detenidos por las autoridades, de acuerdo con el especialista en temas de seguridad Eduardo Guerrero.

Las autoridades federales indicaron que se registraron hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, mismo que derivó en el incendio de diversos vehículos, tres ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a autoridades, donde dos policías perdieron la vida.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, informó de manera escueta lo sucedido en sus redes sociales un día después.

Los hechos se extendieron sobre la carretera La Barca, kilómetro 400 en el estado de Jalisco Crédito: @MN_Morelia/ @Mr_Civico/ @JJDiazMachuca/ @michangoonga

“Se aseguraron diversos artefactos explosivos y se destruyeron minas. Es importante señalar que estos ataques son resultado de los conflictos entre dos grupos delictivos que disputan los territorios”, escribió el titular de la SSPC.

Los rumores sobre lo que había sucedido esa tarde fueron varios: desde que los bloqueos fueron por un ataque con un helicóptero artillado en un poblado de Apatzingán, hasta la posible captura de Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, presunto jefe regional del CJNG.

“(El Doble R) está en la segunda línea de mando del Mencho, comanda tres entidades en donde se desataron los narcobloqueos”, dijo en Aristegui Noticias como versión no oficial el especialista David Saucedo, consultor de seguridad.

Desde el Gobierno de Michoacán también trascendió que la captura de un líder del narco de alto perfil en Jalisco provocó dichas reacciones violentas.

Enfrentamiento armado en los límites de Jalisco y Michoacán, sobre la autopista Guadalajara-Morelia, pasando La Barca, antes de la caseta Encuandureo, donde fueron quemados 3 tráilers (@GNocturnaMX/X)

Sin embargo, una nueva versión se dio a conocer el 29 de abril por parte de Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

Durante su participación en el programa La Hora de Opinar, de N +, el especialista contó que se trató de una intervención de las autoridades federales para capturar a líderes del CJNG y de Cárteles Unidos.

“Hay rumores muy fuertes de que, al parecer, iba a haber una reunión de capos. No sabemos si en Jalisco o en Michoacán. Una de las versiones fuertes es que Cárteles Unidos, una organización importante que fue designada como terrorista (en EEUU), posiblemente se fusione con Cártel Jalisco Nueva Generación, y de eso era la reunión”.

Conocido como "El Tripa" o el "Doble R" Ricardo Ruíz Velasco ha sido identificado como uno de los cabecillas de la organización criminal fundada por Nemesio Oseguera Cervantes (Infobae México)

Agregó que el gobierno se enteró de dicha reunión y quiso hacer algunos arrestos relevantes que finalmente no pudo concretar.

“Lo que me dicen algunos mandos es que los capos se retiraron cerrando las carreteras para que no los pudieran perseguir”, explicó el especialista, quien criticó al Gobierno Federal por no informar de forma adecuada sobre lo sucedido, ya que se genera mucha especulación sobre los hechos de violencia.