Cecilia Galliano explota ante cuestionamientos sobre las supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Cecilia Galliano aseguró que no ha escuchado nada sobre las declaraciones de Irina Baeva. (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto // @ceci_galliano)

Irina Baeva y Gabriel Soto siguen dando de qué hablar a casi un año de que pusieron fin a su relación de casi una década, pues recientemente, la actriz de origen ruso reveló las supuestas verdaderas razones por las que terminaron.

De acuerdo con Baeva, una de ellas fueron las constantes infidelidades del galán de telenovelas, las cuales aseguró fueron públicas en su mayoría.

Debido a que el actor de 50 años fue relacionado sentimentalmente con Cecilia Galliano cuando trabajaron juntos en la puesta en escena “El precio de la fama”; los medios acudieron con la conductora de La Casa de los Famosos México para conocer su versión.

Según Galliano, es completamente ajena a la situación que atraviesa la expareja, pues incluso considera que no puede empatizar con su colega porque no es un tema en el que está involucrada.

“Yo no tengo nada que ver, no es mi pareja, no fue mi relación, no fue en mi año, no me interesa, entonces no sé cómo quieren que se los diga”, explicó.

Cecilia Galliano niega haber estado involucrada con Gabriel Soto. Crédito: IG/ceci_galliano IG/gabrielsoto

Tajante ante las preguntas sobre el actor de melodramas y la supuesta violencia verbal que vivió Baeva cuando estuvo con él, afirmó que no tiene ni idea lo que se está hablando, pues su relación con el galán de melodramas no fue más allá de una amistad.

“No tengo ni idea de lo que pasa, entonces no puedo ser empática con nadie que no sé de lo que me están hablando, no me interesa. Yo me considero una buena amiga y lo que sentí en ese momento era lo que tenía que hacer”, concluyó.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su relación com Gabriel Soto?

Cabe recordar que las declaraciones de la actriz de telenovelas como Vino el amor y El dragón ocurrieron durante su participación en el programa Montse & Joe de Unicable.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas. Creo que (...) está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema“, confesó en entrevista con Montserrat Oliver.

Irina Baeva aseguró que Gabriel Soto le fue infiel en más de una ocasión. (@LaOreja_TV, X)

Por otra parte, mencionó que ahora que está distanciada de su expareja se ha dado cuenta que fue víctima de violencia verbal, pues en su momento toleró situaciones que hoy en día puede analizar de mejor manera.

"Fue un tema muy rebasado, muy irrespetuoso, todo verbal“, confesó.